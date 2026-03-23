Книга как мост: чем удивляла XXXIII Минская книжная выставка-ярмарка

Театр начинается с вешалки, а XXXIII Минская международная книжная выставка-ярмарка начинается с автобуса, где вместо рекламы и объявлений остановок звучали известные белорусам строки.

А дальше только книги. Минск вновь стал литературной столицей страны. За шесть дней выставки прошли сотни творческих встреч, показаны тысячи изданий с пометкой "впервы". За шесть дней организаторы обещали установить новые рекорды, которые зафиксировали в специальном репортаже "Первого информационного".

В Беларуси книга по-прежнему остается в центре всего. Ее не вытеснили смартфоны, не заменили соцсети. Более 83 % белорусов выбирают именно бумажный формат. В 2025 году на каждого жителя страны пришлось по две выпущенные книги. А на выставке и того больше.

XXXIII Минская книжная выставка-ярмарка

И пока все шесть дней в Минске все дороги вели к искусству, на проспекте Победителей, 14 главных гостей выставки удивляли большим культурным размахом и утонченным содержанием.

Отправиться в путешествие без виз и билетов легко, если заглянуть в международный квартал выставки. Проект молодой, ему всего 4 года, но ажиотаж к выставке оказался настолько грандиозным, что зарегистрироваться в 2026 году успели на нее не все.

"Это возможность понять культуру, не зная языка, потому что литературные переводчики об этом уже позаботились. Но есть один риск - можно лишиться стереотипов. В мире книги особые взгляды, представления, которыми обладали люди. Мир этот неспокойный. Это и есть разрушительный стереотип и формат для взаимного обогащения", - считает замминистра МИД Беларуси Игорь Секрета.

Игорь Секрета

Объединить больше 20 стран удалось еще и общей тематикой 35-летия СНГ. Каждый день выставки посвящался одной из стран-участниц. Например, на стенде Таджикистана был представлен Омар Хайям и его рубаи, которые перешагнули века и до сих пор остались самыми цитируемыми на просторах СНГ. Кыргызстан напомнил о Чингизе Айтматове - писателя, которого в Беларуси знают и любят так, как будто он свой. Азербайджан и вовсе напомнил о том, что мы близки семантически.

Фуад Ибрагимов, директор Азербайджанского культурного центра при БГПУ им. М. Танка:

"Я недавно узнал, что у тюркских и славянских народов были общие предки - киммерийцы, скифы. Более тысячи лет славяне и тюрки жили в братстве и единении в предгорьях Урала. Мы были всегда вместе, и книжная ярмарка показывает, что эта дружба продолжается до сих пор, разве только тюркский и славянский народы перешли в единение белорусского и азербайджанского народов".

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси Эрбол Султанбаев рассказал, что его страна представила на выставке героический эпос "Манас", являющийся самым большим и длинным эпосом в мире. Произведение признано ЮНЕСКО в качестве нематериального культурного наследия человечества.

произведение "Манас" на XXXIII Минской книжной выставке-ярмарке

Едины не только географически, экономически и духовно, но и литературно. Эксклюзивно для выставки под одной обложкой удалось собрать известные всем белорусам строчки Якуба Коласа, Янки Купала и Максима Богдановича на всех языках СНГ.

"Мы выпустили при поддержке Министерства информации Беларуси небольшую книгу, но вместе с репродукциями (а картин сотни), посвященными классикам, и объединенными тремя стихотворениями, написанными более 100 лет назад. Оказывается, переводчики из других стран прочитали эти стихотворения и перевели их. Заместитель министра информации Денис Езерский подтвердил, что выберут еще одно яркое стихотворение одного из белорусских классиков, которое выдержало испытание временем, и тоже представим его на языках уже не только народов Содружества, но и на языках всего мира", - поделился планами председатель Союза писателей Беларуси Александр Карлюкевич.

Коласовский юмор и тонкую иронию пытались перевести на русский язык не раз, но получалось это сделать лишь фрагментарно. Специально к XXXIII Минской международной книжной выставке-ярмарке член Союза писателей Андрей Тявловский подарил возможность услышать известные для всех белорусов строки на русском языке.

XXXIII Минская книжная выставка-ярмарка

Основные акценты сделаны на книги, посвященные Году единства народов России, произведения в жанрах нон-фикшн, произведения классиков и современных авторов. И, конечно, детская литература. Читателям темы близки, и их не надо искать между строк.

Глеб Бляшон, PR-менеджер детского издательства (Россия):

"Душа и сердце чувствуются в Беларуси по-особенному. Для нас большая честь представлять книги в Беларуси. У нас такие две сквозные темы. Одна - белорусская тема, касающаяся Года белорусской женщины. Вторая - Год единства народов России. Это все очень перекликается, потому что в каждом народе очень важна фигура женщины. У нас есть проекты, рассказывающие говорят о женщинах, а есть - о дружбе народов. Это сказки разных народов мира".

Во время выставки-ярмарки в Минске назвали имена победителей Национального конкурса "Искусство книги". Жюри оценивало не только содержание, но и оформление, иллюстрации, полиграфию - все, что превращает издание в предмет, который хочется держать в руках. Лидер в номинации "Элитформат" стала премьера от Александра Радькова в издании "Города". В ней личные впечатления и рассуждения автора, основанные на встречах и открытиях, сделанных в 20 городах. О том, чем они запомнились, чем до сих пор впечатляют писателя, древней истории или редким памятникам культуры, интересным событиям или встрече с необычным человеком, несбыточной мечтой или результатом деловой встречи, читатель узнает со страницы здания.

XXXIII Минская книжная выставка-ярмарка

Роль женщины в белорусской литературе сложно переоценить. Книга по-прежнему остается символом жизни, знания, духовности, а еще возвращает в детство, когда на ночь читала сказки мама. Настоящая удача, когда мама сказки еще и пишет. Еще одна сюжетная линия литературного фестиваля - Год белорусской женщины.

"У меня трое детей, я начала писать свои книги благодаря детям. Потом пошло по накатанной, мои книги стали читать не только дети, но и соседи, а далее и вся Беларусь. В мои книгах рассказывается о мечтах и помощи", - рассказала детский писатель Марина Белясова.

Приятно и почитать о героинях прошлого и настоящего белорусского времени. Абсолютный фаворит выставки - новая книга "Я смогла". Это уникальная галерея женских судеб, навсегда изменивших историю и культуру Беларуси.

Валентин Новогродский, директор издательства "Адукацыя і выхаванне":

"Книга "Я смогла" рассказывает о 27 историях белорусских женщин, которые своим примером показывают, как и чего можно достичь в жизни. Мы затронули и исторические персоны (Анастасию Слуцкую, Ефросинью Полоцкую) и женщин-современниц (Дарью Домрачеву, Арину Соболенко, Марину Васильевскую). Думаю, что эта книга найдет своего читателя и послужит достойным примером для подражания не только юным женщинам, а вообще нашим ученикам".

XXXIII Минская книжная выставка-ярмарка

Баланс глубокого контента и яркой формы соблюдается за счет виртуальной реальности в зоне для записи буктоков, где книга становится контентом, который хочется создавать самому и делиться с другом.

Еще одна премьера, добавляющая объема белорусским произведениям. Благодаря искусственному интеллекту в приложении "Электронная чытанка" есть уникальная возможность услышать стихи голосом самого автора с оригинальной интонацией и логическими акцентами, которых нет на бумаге.

Сколько стереотипов о чтении сдерживают нас от любимого издания на полке: будто настоящий читатель обязан штудировать лишь классику, а аудиокниги - это не настоящее чтение; будто скорость перелистывания страниц важнее той тишины, которая рождается внутри, когда слова наконец находят тебя; и как будто бы новых Чеховых и Достоевских уже не предвидится.

Развеяли все нюансы с молодой гвардией силой печатного слова.

Анастасия Шевченко

По словам литературного обозревателя, редактора, модератора (Россия) Анастасии Шевченко, молодые люди не только много читают, но много пишут довольно качественной литературы. В ней много еще сырых элементов, но это все равно хорошие книги. "Молодежь приходит на встречи с писателями, делает книжные клубы и многочисленные дискуссии по обсуждению литературы, и классической в том числе. Не стала бы утверждать, что подростки-зумеры не читают. Единственное, что отличает чтение современной литературы от чтения классики - необходимые исторические комментарии", - добавила она.

Викторию Клевко вся Беларусь узнала два года назад. Тогда она принесла на конкурс LitUP свою рукопись и победила. Ее роман "Вырай" вышел первым тиражом 800 экземпляров. Разошелся за месяц. Допечатали 300, тоже разошелся. Потом были еще 500 штук, но и теперь их тоже нет на книжных полках - издание перешло из раздела "Новинок" в "Избранные".

За шесть дней фестиваля выставку посетили около 80 тыс. человек. Почти каждый третий целенаправленно шел на специальную программу фестиваля. Люди приезжали не только за горячими премьерами. Им важно было увидеть издательство, почувствовать атмосферу и найти ту самую книгу.

XXXIII Минская книжная выставка-ярмарка

Историческая и патриотическая литература, детская книга, произведения о Великой Отечественной войне по-прежнему остаются в лидерах. Но растет запрос и на современную беллетристику, особенно белорусских авторов.