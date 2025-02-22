Королева на сцене. Народной артистке Беларуси Ольге Клебанович исполняется 80 лет

25 февраля юбилей у народной артистки Беларуси Ольги Клебанович. Она воплотила в жизнь более сотни ролей на театральной сцене и в кино. И все же наибольшую популярность приобрела благодаря своим театральным работам.



Искрометное чувство юмора, глубинный драматизм и блистательные вокальные данные и по сей день помогают артистке достучаться до зрительских сердец.

Родилась Ольга Клебанович в городе Ягертов в Югославии, но выросла у бабушки с дедушкой на Случчине. В 1966 году окончила Белорусский государственный театрально-художественный институт. Год проработала в областном театре драмы в Гродно, а после распределилась в Национальный академический драматический театр имени Максима Горького.

Клебанович многократно признавали лучшей актрисой года, она становилась победительницей республиканских и международных фестивалей. Народная артистка - обладательница медали и ордена Франциска Скорины.