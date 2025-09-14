Кравченко: Чувствую поддержку от команды и от всей Беларуси

Москва в эти дни ведет образцовую культурную политику. В российской столице собрались голоса Африки, Латинской Америки и Соединенных Штатов, Азии, арабского мира. Одна сцена собрала многонациональный хор, в котором не прогибаются под европейские стандарты, а несут миру мир и свою самобытную культуру.

Для этого возродили международный музыкальный конкурс "Интервидение". Он гремел в 70-х гг., но с распадом соцлагеря умолк. Уже с 12 сентября форум поет с новой силой и в 23 тембра.

Самый юный голос будет от Беларуси. Страну представляет Настя Кравченко. Это выбор белорусов: суперфиналистка "Х-Фактор Беларусь" давно в топе популярных исполнителей, чьи песни на слуху у людей.

Ее "Мотылек" взлетит со сцены московской Live Арены уже 20 сентября под 21 номером. Увидеть полет можно будет в прямом эфире на телеканале "Беларусь 1". Белтелерадиокомпания - соорганизатор события.

Как рассказала Настя, между участниками конкурса чувствуется единство. Комплименты обволакивают поддержкой и душевной гармонией. Поэтому 100 % это конкурс о дружбе, о национальном содружестве.

Настя Кравченко с участниками "Интервидения" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/818d66ab-2a43-4af9-8b71-80eececd3bc8/conversions/bc5e3a43-b599-478d-818b-80cda6b780b3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/818d66ab-2a43-4af9-8b71-80eececd3bc8/conversions/bc5e3a43-b599-478d-818b-80cda6b780b3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/818d66ab-2a43-4af9-8b71-80eececd3bc8/conversions/bc5e3a43-b599-478d-818b-80cda6b780b3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/818d66ab-2a43-4af9-8b71-80eececd3bc8/conversions/bc5e3a43-b599-478d-818b-80cda6b780b3-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Мне кажется, это мое второе я. Я очень легко налаживаю связи, коммуникацию, делаю это с отдачей и душой. Такое общение меня действительно наполняет. Мы все вместе объединяемся, общаемся, быстро находим общие темы. Люди творчества, музыки очень разносторонние, развитые, легкие на подъем", - отметила девушка.

На конкурсе все сделано на высшем уровне. К каждому участнику и каждой делегации относятся с особым вниманием: постоянно интересуются, все ли устраивает, все ли хорошо, переживают за конкурсантов. Сцена великолепная, звук отличный. Все техническое оснащение соответствует мировому уровню - не просто хорошему, а действительно выдающемуся.

"Я уверена, что этот конкурс будет существовать долгие годы. Очень счастлива, что он возродился, и для меня большая честь первой представлять нашу страну после возрождения", - поделилась Настя.

Белоруска рассказала, что практически все вещи из ее гардероба принадлежат белорусским брендам и дизайнерам.

Настя Кравченко и Лидия Заблоцкая news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a809a1df-8345-4c7e-a362-c4ebf1dc35b0/conversions/cd9cdfed-6d5b-4a07-b643-c47b945baf61-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a809a1df-8345-4c7e-a362-c4ebf1dc35b0/conversions/cd9cdfed-6d5b-4a07-b643-c47b945baf61-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a809a1df-8345-4c7e-a362-c4ebf1dc35b0/conversions/cd9cdfed-6d5b-4a07-b643-c47b945baf61-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a809a1df-8345-4c7e-a362-c4ebf1dc35b0/conversions/cd9cdfed-6d5b-4a07-b643-c47b945baf61-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Меня вдохновляет качество творческих работ белорусов - это и одежда, и музыка, и композиции. У нас много талантливых композиторов, авторов, писателей", - отметила Настя Кравченко.

Сейчас одна из самых трепетных тем - это 80-летие Победы. На "Интервидении" эта тема также звучит.

"Песня "Мотылек" для меня - это переход от более детского, танцевального репертуара к чему-то более серьезному и осознанному. Она раскрывает во мне другую грань. То есть "Мотылек" - это уже выход из зоны такого веселья, если можно так сказать. Поэтому я уверена, что в ближайший год-два, да и вообще в ближайшее время, в моем репертуаре обязательно появятся песни на важные для нашей страны темы, посвященные Великой Отечественной войне", - поделилась белоруска.