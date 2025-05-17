3.73 BYN
3.01 BYN
3.37 BYN
Праздник культуры, истории и традиций. 18 мая - Международный день музеев
18 мая - Международный день музеев. Традиция праздновать этот день появилась почти 50 лет назад.
В Беларуси насчитывается более 150 музеев республиканского подчинения.
Это оптимальное количество экспозиционных метров, чтобы показать наше культурное многообразие. В топ-10 самых посещаемых входят Брестская крепость-герой, Музей истории Великой Отечественной войны, замки в Мире и Несвиже, Национальный художественный музей. Не отстают и регионы. В трендах, например, ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций.
И именно в этот день музеи по всему миру продлевают рабочие часы, а многие не закрываются даже на ночь. Не стали исключением и белорусские учреждения культуры.
В ночь с 17 на 18 мая культурно-исторические центры по всей стране подключились к международной акции "Ночь музеев", подготовив специальные праздничные программы, чтобы все желающие смогли насладиться атмосферой.
Ночь музеев - яркую программу подготовил Музей истории Великой Отечественной войны
Беларусь в очередной раз присоединились к международной инициативе "Ночь музеев", которая проходит 17-18 мая. Участие в акции принимают свыше 6 сотен учреждений