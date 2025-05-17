Праздник культуры, истории и традиций. 18 мая - Международный день музеев

Это оптимальное количество экспозиционных метров, чтобы показать наше культурное многообразие. В топ-10 самых посещаемых входят Брестская крепость-герой, Музей истории Великой Отечественной войны, замки в Мире и Несвиже, Национальный художественный музей. Не отстают и регионы. В трендах, например, ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций.

И именно в этот день музеи по всему миру продлевают рабочие часы, а многие не закрываются даже на ночь. Не стали исключением и белорусские учреждения культуры.



В ночь с 17 на 18 мая культурно-исторические центры по всей стране подключились к международной акции "Ночь музеев", подготовив специальные праздничные программы, чтобы все желающие смогли насладиться атмосферой.