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Праздник культуры, истории и традиций. 18 мая - Международный день музеев

18 мая - Международный день музеев. Традиция праздновать этот день появилась почти 50 лет назад.

В Беларуси насчитывается более 150 музеев республиканского подчинения.


 Это оптимальное количество экспозиционных метров, чтобы показать наше культурное многообразие. В топ-10 самых посещаемых входят Брестская крепость-герой, Музей истории Великой Отечественной войны, замки в Мире и Несвиже, Национальный художественный музей. Не отстают и регионы. В трендах, например, ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций.

И именно в этот день музеи по всему миру продлевают рабочие часы, а многие не закрываются даже на ночь. Не стали исключением и белорусские учреждения культуры.

В ночь с 17 на 18 мая культурно-исторические центры по всей стране подключились к международной акции "Ночь музеев", подготовив специальные праздничные программы, чтобы все желающие смогли насладиться атмосферой.

Ночь музеев - яркую программу подготовил Музей истории Великой Отечественной войны

Ночь музеев - яркую программу подготовил Музей истории Великой Отечественной войны

Беларусь в очередной раз присоединились к международной инициативе "Ночь музеев", которая проходит 17-18 мая. Участие в акции принимают свыше 6 сотен учреждений

Международный день музеев