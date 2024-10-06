Культурные коды нации: изучим состояние гобеленов Александра Кищенко, сотканных для Большого театра

О гобеленах народного мастера Александра Кищенко, сотканных для Большого театра Беларуси, к сожалению, на сегодняшний день говорят незаслуженно редко.

Однако недавно монументальные полотна обрели официальную прописку. Их местонахождение уточнили в одном из последних постановлений Министерства культуры.

Оказалось, национальное монументальное искусство еще шире "Гобелена века". Именно художник Кищенко рискнул и соткал этот философский эпос. Полотно, созданное вручную, высотой в 7-этажный дом, внесено в Книгу рекордов Гиннеса как самое большое в мире. Сегодня эта летопись в нитях хранится в Художественном.

Тем временем в здании ООН - до сих пор подарок от Беларуси миру. Созданное народным художником Беларуси предупреждение о Чернобыле ежедневно напоминает бездумным европейским чиновникам о последствиях их решений.

Социальный заказ украшал сцену и фойе Большого. И исчез оттуда после большого ремонта. "Подрыватели белорусской действительности" озвучили свой вердикт: мол, картины давно по нитям разобраны. Так и пустили по телеграмным рекам фейки.

Отправимся в разведку, чтобы изучить состояние признанных ценностей.

Культурные коды нации

В конце 70-х на въезде в Минск со стороны Московского шоссе- с ужасом прогнозировали шквал ДТП. Мол, водителей будут отвлекать монументальные мозаики художника Кищенко. Город науки, культуры, строитель и герой действительно провоцировали на внимание, но позже сотрудники ГАИ констатировали обратное: ни одного нарушения, ибо водители снижают скорость и успевают поглядеть по сторонам.

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Один шедевр спелся с другим - Национальной библиотекой. Ее, кстати, рассматривали как место для постоянной экспозиции гобелена века. Но он, как и большие полотна Большого театра, покоится в архивах.

Шедевру исполинских размеров, что ткали руками 4 года, до сих пор не найти достойной ниши. Звучал хорал на 806 километров сплетенных нитей всего 7 раз, последний - в Банке развития. Увы, история с экспонированием развития дальше не получила. Хотя и висеть ему долго противопоказано. 286 кило вытягиваются, такой замкнутый круг.

Наталья Шарангович, первый зампредседателя Белорусского союза художников:

"Я назвала бы Кищенко, наверное, Мулявиным в Беларуси. Он родился в России, учился в Украине, а реализовался в Беларуси и считал Беларусь своей родиной, поэтому в этих гобеленах он выражал свое отношение к Беларуси. Умение соединить народное, декоративно-прикладное и приобрести вот этот монументальный масштаб. Это же почти Сикейрос на самом деле, но только тканый Сикейрос".

Песняр нитями, Кищенко разместил и свои "арфы" в фойе белорусского Театра оперы и балета. 6 картин рассказывали историю Беларуси, одно масштабное полотно - как занавес. Мастер создавал в 70-х и не скрывал: это государственный заказ.

В 2002 году коллекция гобеленов получает статус историко-культурного наследия и остается на балансе Большого театра Беларуси. Картины будут вписаны в интерьер еще ровно 10 лет. А после в момент генеральной реставрации театра уйдут на заслуженный отдых. Но так и не вернутся на стены.

Нина Кухаренко, вдова Александра Кищенко:

"Когда убирается работа с того, так сказать, места или архитектуры, или интерьера.... Художник, вы знаете, старается как-то сделать уровень. Это наше наследие, это наше прошлое. Вот от этого мы будем отталкиваться и дальше жить. Историко-культурное наследие должно было быть доступно нашему народу".

Съемочная группа "Первого информационного" отправилась в разведку. Собрать всю серию и увидеть состояние работ Кищенко. Первая точка - Большой театр. Здесь в сейфе под сценой до сих пор хранится занавес 20 на 10 метров.

Лет 30 назад сам занавес прятал от зрителя секреты смены действий. А сегодня специалисты Большого прячут его от моли. Они же и нашли занавес на складе. В целости. Его спасла собой "Аида" под смятыми и съеденными лоскутками оформления оперы, которую еще в 1953-м ставила Александровская.

Татьяна Ереза, заведующая художественно-постановочной частью Большого театра Беларуси:

"Когда мы его увидели, такой был немножко ужас, потому что буквально на руках, не разворачивая, перегрузили в машину и привезли в театр. Он был очень пыльный. Да, он был с разрывами, есть там некоторые части, которые мы пытались восстановить, но наши специалисты пришли и сказали, что нет, это должна делать реставрационная мастерская. Мы не умеем".

Занавес - главное, но не единственное полотно из большой серии. В 2012 году достоянием делятся с Академией искусств и могилевским Дворцом культуры области. Причина транспортировки на восток проста: Могилев стал одной из первых площадок, где выступал Большой и во время своей реконструкции, и после. Считайте, в гости с подарком.

Расследование продолжаем в Академии. На балансе ее музея и сегодня трио гобеленов: "Беларусь", "Музыка" и "Скорина". Контроль качества проводит лично муза Кищенко - Нина Кухаренко. Она не имела доступа к произведениям несколько лет.

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Сегодня эти гобелены, скорее, объект для изучения студентами азов реставрации. Пока находятся в фондохранилище.

Могилев

В Могилеве нашли еще 3 гобелена на главной сцене Дворца культуры области. "Космос", "Революция" и "Песняры" так "прогуливаются и дышат".

Ирина Жарковская, директор Дворца культуры области:

"В 2016 году пришла работать в это учреждение. Когда знакомилась с документами, увидела, что здесь находятся эти историко-культурные ценности. Мы начали работать в направлении их правильной сохранности для будущих поколений. Есть особое отношение в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Мы знаем точно по утвержденной инструкции, как они эвакуируются, куда они эвакуируются".

И это шерстяное трио пока решили не вписывать в дизайн интерьера Дворца. Лишь однажды гобелены "выступили" фоном на одном из могилевских концертов.

"Надеемся, что найдется им применение в дальнейшем. Потому что на данный момент наша цель - сохранить их", - поделилась Ирина Жарковская, директор Дворца культуры области.

Геннадий Ходор, консультант управления Министерства культуры Беларуси:

"Люди должны видеть историко-культурные ценности. В любом музее, учреждении, где есть такие объекты, они должны выставляться напоказ, мы должны о них рассказывать людям. Академия искусств тоже прорабатывает в данный момент вопрос об экспонировании своих трех гобеленов и ищет площадки, потому что, понимаете, они достаточно объемные. Даже не всякое пространство вместит такое произведение искусства".

Решение нашла вдова мастера Кищенко - создать Музей гобеленов. Единственный в стране. Объединить под одной крышей многофигурные, тематические и натуральные работы создателя национальной школы монументального гобелена.

Нина Кухаренко, вдова Александра Кищенко:

"Там можно было бы поставить станки и даже пригласить молодых ткачих. Пускай бы они там могли показывать, работать, могли бы ручники там быть. Это же наше прошлое. Если мы говорим об историко-культурном наследии, которое из прошлого в будущее, вот, пожалуйста, прямо на глазах вы можете посмотреть, как из прошлого в будущее переходит наша культура".