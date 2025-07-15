Лапицкий рассказал, почему участники "Славянского базара" - это герои культурного пространства

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Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" - бренд Беларуси, который не нуждается в представлении. Директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий раскрыл в "Актуальном интервью", какой путь готовы преодолевать гости и артисты, чтобы стать частью большого праздника.

"Зрителям, наверное, чуть-чуть легче добираться, а вот артистам и другим участникам "Славянского базара" - тяжелее. Они являются своеобразными героями культурного пространства. Разного рода логистические передряги (с некоторыми странами нет прямого авиасообщения, невозможность оформить транзитные билеты) вносят свои коррективы. Но это все равно из года в год не мешает в Витебске собираться огромному количеству артистов, которые заявляют, что они выступают за мир, искусство и за то, чтобы жило славянское братство", - поделился герой интервью.

Глеб Лапицкий news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/722db06f-57c9-4b86-b12e-09f533aa0fea/conversions/5edb5880-5ed2-46cd-9580-f286d036d088-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/722db06f-57c9-4b86-b12e-09f533aa0fea/conversions/5edb5880-5ed2-46cd-9580-f286d036d088-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/722db06f-57c9-4b86-b12e-09f533aa0fea/conversions/5edb5880-5ed2-46cd-9580-f286d036d088-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/722db06f-57c9-4b86-b12e-09f533aa0fea/conversions/5edb5880-5ed2-46cd-9580-f286d036d088-xl-___webp_1920.webp 1920w