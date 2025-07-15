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Лапицкий рассказал, почему участники "Славянского базара" - это герои культурного пространства
Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" - бренд Беларуси, который не нуждается в представлении. Директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий раскрыл в "Актуальном интервью", какой путь готовы преодолевать гости и артисты, чтобы стать частью большого праздника.
"Зрителям, наверное, чуть-чуть легче добираться, а вот артистам и другим участникам "Славянского базара" - тяжелее. Они являются своеобразными героями культурного пространства. Разного рода логистические передряги (с некоторыми странами нет прямого авиасообщения, невозможность оформить транзитные билеты) вносят свои коррективы. Но это все равно из года в год не мешает в Витебске собираться огромному количеству артистов, которые заявляют, что они выступают за мир, искусство и за то, чтобы жило славянское братство", - поделился герой интервью.
Помог преодолеть различные трудности и безвиз, который предоставлялся зрителям "Славянского базара". Глеб Лапицкий твердо заявил, что безвизовый режим способствует посещать страну гостям, которым запрещают ехать в Беларусь. "Но душу-то не обманешь. Огромное количество людей приезжают в республику по безвизу, который действует на постоянной основе и который может работать по билету или приглашению на "Славянский базар", - сказал директор фестиваля.