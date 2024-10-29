"Лiстапад": специальный приз Президента Беларуси присужден якутскому режиссеру Михаилу Лукачевскому

Специальный приз Президента Беларуси "За гуманизм и духовность в кино" присужден кинорежиссеру - постановщику фильма "Там, где танцуют стерхи" Михаилу Лукачевскому (Якутия), пишет БЕЛТА.

Награду вручил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко. Он отметил, что фестивальная неделя пролетела очень быстро, благодаря ей были открыты новые имена режиссеров, сценаристов, операторов и всех тех, кто делает настоящее кино. Игорь Петришенко поблагодарил организаторов праздника и гостей, которые провели замечательные мастер-классы, встретились с белорусским зрителем и творческой молодежью. По его мнению, это действительно послужило расширению дружной кинематографической семьи.

Фильм "Там, где танцуют стерхи" вошел в программу основного конкурса игровых фильмов. В основе сюжета - автобиографическая повесть "Бег за радугой" якутского писателя и орнитолога Ивана Дьячковского. Действие фильма разворачивается в красивейших пейзажах Якутии в 1970-е годы. Якутская сказка также стала обладателем Гран-при VIII Арктического кинофестиваля "Золотой ворон", а восьмилетний исполнитель главной роли Миша Слепцов получил спецприз "За лучшую роль".

Маленький Ваня возвращается домой после долгого лечения и воссоединяется с мамой спустя 10 лет, но семейная идиллия длится недолго. После потери самого дорогого человека храбрый Ваня пытается сделать невозможное, чтобы увидеть маму и обрести гармонию. Якутское поверье гласит, что человек, увидевший танец стерхов - белых журавлей - в небе, навсегда обретает счастье и внутренний покой. И Ваня верит, что обязательно увидит это таинство.