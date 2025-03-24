Луганский театр привез в Беларусь рок-оперу "Распятая юность". В каких городах увидят постановку

В Большом зале Белгосфилармонии распели подвиги молодогвардейцев в рок-опере "Распятая юность". Историю "Молодой гвардии" привез Луганский театр имени Голубовича. Гастрольный тур приурочен к юбилею Великой Победы.

16 января 1943 года в шурф шахты, что в донбасском городе Краснодон, были сброшены 49 членов подпольной организации "Молодая гвардия". Из всех ее участников лишь 13 человек пережили разгром организации и только 10 дошли до Победы.

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Безликость рок-оперы - главная особенность постановки. Сцена полна актеров, но никто из них не играет тут главные роли. Она досталась декорациям: школьный звонок, букеты цветов, белые банты. Вместо лиц - черные силуэты, вместо слов - музыка.

"Мы убрали всякую персонификацию. У нас здесь нет ни Олега Кошевого, ни Ульяны Громовой. Здесь есть общность молодых людей, которые приняли решение для себя. Это очень важно", - рассказал главный режиссер Луганского академического музыкально-драматического театра им. М. Голубовича Анатолий Яворский.

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Либретто было написано всего за 17 дней, а музыка - за месяц. Дебют рок-оперы состоялся в 2012 году. А в 2024-м "Распятая юность" стала золотым призером XV юбилейного Международного театрального форума "Золотой Витязь".