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"Мечты сбываются". На Аллее звезд в Витебске зажглась именная звезда Юрия Антонова
Именную звезду народному артисту России Юрию Антонову открыли на Аллее звезд Летнего амфитеатра, передает сообщает БЕЛТА. Легенда эстрады, композитор, музыкант стал обладателем специальной награды Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию". На концерте торжественного открытия 34-го форума любимец фестивальной публики исполнит свои хиты.
Артист отметил, что такая оценка его творчества стала приятным и ожидаемым подарком, особенно на земле, которая открыла ему дорогу на большую сцену. "Беларусь для меня - это вторая родина. Моя творческая деятельность началась в Молодечно, потом я уехал в Минск, где был принят в Белгосфилармонию в качестве артиста. Я уже 61 год работаю на сцене. Во многом в успехе моей творческой деятельности сыграла роль Беларусь", - сказал певец, которому в этом году исполнилось 80 лет.
Кстати, Юрий Антонов принимал участие в открытии первого фестиваля "Славянский базар в Витебске". Он хорошо помнит тот форум искусств, куда приезжали главы трех славянских государства, и мероприятие тогда ему очень понравилось. "Я верю, что однажды мы все встретимся за дружеским столом", - выразил он свое мнение.
Артист рассказал, что с большим удовольствием приезжает в Минск, бывая в Беларуси. С большой теплотой он вспоминает годы, проведенные в Молодечно, своих друзей и первую любовь.
Он поблагодарил руководство Беларуси и Витебской области за организацию фестиваля. "Меня попросили спеть старые песни, которые на слуху у людей. Буду стараться для вас", - заверил Юрий Антонов.
Именные золотые васильки в Витебске есть у двух десятков артистов. Все они - постоянные участники форума искусств, которых любит зритель.