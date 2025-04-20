Международный конкурс "Новая волна" в 2025 году пройдет в Казани

Фото "Вечерняя Казань" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ceb0f06-9935-4c93-8175-3f7173b0cd95/conversions/e8857020-f21e-4604-acbe-8e6cf11cfcf2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ceb0f06-9935-4c93-8175-3f7173b0cd95/conversions/e8857020-f21e-4604-acbe-8e6cf11cfcf2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ceb0f06-9935-4c93-8175-3f7173b0cd95/conversions/e8857020-f21e-4604-acbe-8e6cf11cfcf2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ceb0f06-9935-4c93-8175-3f7173b0cd95/conversions/e8857020-f21e-4604-acbe-8e6cf11cfcf2-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото "Вечерняя Казань"

Международный музыкальный конкурс "Новая волна", который обычно проходил в Юрмале и Сочи, в 2025 году состоится в Казани. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу мэрии Казани.

Легендарный конкурс молодых исполнителей впервые пройдет в столице Татарстана с 21 по 26 августа 2025 года. Об этом объявил председатель жюри конкурса, известный композитор и продюсер Игорь Крутой.

Для конкурса рядом с Центром семьи "Казан" построят специальную площадку, которая будет носить название New Wave Hall. Она будет представлять собой открытую сцену с крышей вместимостью около 2,5 тыс. зрителей, а ежедневно там будут выступать до 150 артистов.