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Международный конкурс "Новая волна" в 2025 году пройдет в Казани
Международный музыкальный конкурс "Новая волна", который обычно проходил в Юрмале и Сочи, в 2025 году состоится в Казани. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу мэрии Казани.
Легендарный конкурс молодых исполнителей впервые пройдет в столице Татарстана с 21 по 26 августа 2025 года. Об этом объявил председатель жюри конкурса, известный композитор и продюсер Игорь Крутой.
Для конкурса рядом с Центром семьи "Казан" построят специальную площадку, которая будет носить название New Wave Hall. Она будет представлять собой открытую сцену с крышей вместимостью около 2,5 тыс. зрителей, а ежедневно там будут выступать до 150 артистов.
Казань станет новой творческой площадкой для открытия молодых талантов со всего мира, продолжив традиции конкурса, который более 20 лет является знаковым событием в мире эстрады.