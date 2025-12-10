Международные танцевальные соревнования Alliance Trophy 2025 пройдут при поддержке ВТБ (Беларусь)

Международные танцевальные соревнования Alliance Trophy 2025 пройдут при поддержке ВТБ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/022dcf3c-fa90-4616-8778-42774946dd36/conversions/51401ba0-7f85-4653-9e26-eb49c57497e6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/022dcf3c-fa90-4616-8778-42774946dd36/conversions/51401ba0-7f85-4653-9e26-eb49c57497e6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/022dcf3c-fa90-4616-8778-42774946dd36/conversions/51401ba0-7f85-4653-9e26-eb49c57497e6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/022dcf3c-fa90-4616-8778-42774946dd36/conversions/51401ba0-7f85-4653-9e26-eb49c57497e6-xl-___webp_1920.webp 1920w

ВТБ (Беларусь) выступил партнером международных соревнований по танцевальному спорту Alliance Trophy 2025, которые состоятся 13-14 декабря в Республиканском центре олимпийской подготовки по легкой атлетике.

Турнир, организованный ассоциацией "Белорусский альянс танцевального спорта", объединит более 1,5 тыс. участников из 10 стран. Танцевальные пары будут соревноваться за призовые места в различных возрастных и танцевальных дисциплинах.

В рамках соревнований также состоится первый чемпионат и первенство СНГ по танцевальному спорту.

Кульминацией турнира станет финальный этап соревнований серии Гран-при "Стань чемпионом!", на котором юные белорусские танцоры сделают свои первые шаги к спортивной карьере.