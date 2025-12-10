Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Международные танцевальные соревнования Alliance Trophy 2025 пройдут при поддержке ВТБ (Беларусь)

Реклама
Логотип ВТБ

ВТБ (Беларусь) выступил партнером международных соревнований по танцевальному спорту Alliance Trophy 2025, которые состоятся 13-14 декабря в Республиканском центре олимпийской подготовки по легкой атлетике.

Турнир, организованный ассоциацией "Белорусский альянс танцевального спорта", объединит более 1,5 тыс. участников из 10 стран. Танцевальные пары будут соревноваться за призовые места в различных возрастных и танцевальных дисциплинах.

В рамках соревнований также состоится первый чемпионат и первенство СНГ по танцевальному спорту.

Кульминацией турнира станет финальный этап соревнований серии Гран-при "Стань чемпионом!", на котором юные белорусские танцоры сделают свои первые шаги к спортивной карьере.

ВТБ (Беларусь) с 2021 года является партнером ассоциации "Белорусский альянс танцевального спорта". Банк активно участвует в проведении масштабных республиканских и международных турниров, поддерживая развитие и популяризацию здорового образа жизни.

Разделы:

Культура

Теги:

МинскВТБтанцы