Молодые таланты отправятся с гастролями в Оман

"Прозвучало предложение, от которого я, как председатель совета специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи, не могла отказаться. Я просто вскрикнула от восхищения. Речь шла о том, чтобы мы привезли самую талантливую нашу молодежь в театр Моската с тем, чтобы показать эти силы. Причем речь шла о достаточно большом срезе: от маленьких исполнителей-инструменталистов и вокалистов до нашей молодежи, которая работает сегодня в театре. У нас уже есть настоящие звезды в балете и опере. Очень возможно, что этот проект будет осуществлен в период с ноября 2026 года по февраль 2027 года".