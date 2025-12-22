3.66 BYN
Молодые таланты отправятся с гастролями в Оман
Лауреаты и стипендиаты спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи отправятся с гастролями в Оман. Такое предложение прозвучало накануне от делегации Султаната на встрече с гендиректором Большого театра Беларуси.
Проект готовы реализовать в ноябре 2026 года. Речь не только о молодых артистах оперы и балета. Для выдающихся талантов со всей страны есть шанс расширить географию выступлений.
Екатерина Дулова, гендиректор Большого театра Беларуси:
"Прозвучало предложение, от которого я, как председатель совета специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи, не могла отказаться. Я просто вскрикнула от восхищения. Речь шла о том, чтобы мы привезли самую талантливую нашу молодежь в театр Моската с тем, чтобы показать эти силы. Причем речь шла о достаточно большом срезе: от маленьких исполнителей-инструменталистов и вокалистов до нашей молодежи, которая работает сегодня в театре. У нас уже есть настоящие звезды в балете и опере. Очень возможно, что этот проект будет осуществлен в период с ноября 2026 года по февраль 2027 года".
Обсудили вместе с Ее Высочеством Моной бинт Фахад Аль Саид и гастроли Большого театра Беларуси. Интерес к бестселлерам балетной афиши и классической опере.