На родине Мицкевича встречают литературно-музыкальный фестиваль "Осень в Заосье"
Автор:Нина Можейко
Литературную осень встречают в Заосье. Небольшая деревня в Барановичском районе Брестской области известна тем, что в этих краях родился автор с мировой славой Адам Мицкевич.
В 1998 году к 200-летию писателя усадьбу реконструировали и открыли для посетителей. С тех пор появилась традиция собираться здесь, чтобы зафиксировать золотую осень.
Какая концепция нынешнего фестиваля, рассказала заведующая научно-просветительским отделом Государственного музея истории белорусской литературы Валентина Короткина (подробности в видео).