На родине Мицкевича встречают литературно-музыкальный фестиваль "Осень в Заосье"

Литературную осень встречают в Заосье. Небольшая деревня в Барановичском районе Брестской области известна тем, что в этих краях родился автор с мировой славой Адам Мицкевич.

В 1998 году к 200-летию писателя усадьбу реконструировали и открыли для посетителей. С тех пор появилась традиция собираться здесь, чтобы зафиксировать золотую осень.