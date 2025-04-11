"Наш космос": фильм о роли белорусов в покорении космического пространства представили в Минске

В преддверии Дня космонавтики в Минске состоялась премьера фильма "Наш космос".

Документальная лента повествует о роли белорусов в покорении космического пространства. Работа над кинолентой велась более полугода. Картина собрала редкую хронику, интервью с участниками событий, съемки космических аппаратов.

Прокат кинокартины пройдет также в областных городах и небольших населенных пунктах.