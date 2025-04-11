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"Наш космос": фильм о роли белорусов в покорении космического пространства представили в Минске
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В преддверии Дня космонавтики в Минске состоялась премьера фильма "Наш космос".
Документальная лента повествует о роли белорусов в покорении космического пространства. Работа над кинолентой велась более полугода. Картина собрала редкую хронику, интервью с участниками событий, съемки космических аппаратов.
Прокат кинокартины пройдет также в областных городах и небольших населенных пунктах.
На этом марафон премьер не заканчивается. Уже 17 апреля в Беларуси и зарубежных странах начнется премьерный показ дилогии о геноциде белорусского народа. Зрителям представят два документальных фильма: "Сожженные деревни" и "Лагеря смерти".