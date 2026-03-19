Наталья Голубева о Минской книжной выставке-ярмарке: Для писателей это главное событие года

Фото: БЕЛТА

XXXIII Минская международная книжная выставка-ярмарка стала настоящим праздником для белорусских литераторов. Писатель, сценарист, заслуженный деятель культуры Беларуси Наталья Голубева в "Актуальном интервью" назвала ее главным событием года для писателей.

Для нас, для писателей, это самое главное событие года. Мы его ждем, мы к нему готовимся. И готовимся, конечно же, своими книгами, своими новыми проектами. Наталья Голубева

Она отметила особую, теплую атмосферу выставки, которая позволяет не только представить новые работы, но и встретиться с коллегами. "И сегодня замечательная атмосфера, которая позволяет и презентовать свои книги, и пообщаться, и встретить своих друзей, коллег, в том числе из других стран", - рассказала писательница.

Наталья Голубева

Наталья Голубева напомнила, что в декабре 2025 года в Москве прошел форум писателей стран СНГ. "Сегодня вижу здесь тех же людей, которые очень уважительно, очень доброжелательно, с большим интересом относятся к нашей Минской книжной выставке. Это все-таки говорит об уровне мероприятия", - отметила заслуженный деятель культуры.

Одна из центральных тем нынешней выставки-ярмарки - Год белорусской женщины. "Наша белорусская женщина уникальна. Тут столько творческих женщин, которые сегодня имеют возможность писать, снимать, создавать уникальные проекты. И спасибо Белорусскому союзу женщин, он сегодня показал, какой огромный есть потенциал (у представителей женского пола - прим. ред.)", - добавила Наталья Голубева.