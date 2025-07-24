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Национальный исторический архив презентовал выставку к 215-летию Бобруйской крепости
Автор:Редакция news.by
В 2025 году исполняется 215 лет со дня начала строительства Бобруйской крепости. К юбилейной дате Национальный исторический архив презентует виртуальную выставку. К просмотру предлагаются редкие документы периода с 1810 по 1887 год.
Оборонительное сооружение, признанное одной из лучших крепостей Европы, сыграло важную роль в событиях войны 1812 года. С 2002 года памятник истории входит в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси.
Ознакомиться с цифровыми экспонатами можно на официальном сайте Национального архива Беларуси.
Фото БЕЛТА