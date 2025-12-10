Неглюбские рушники официально войдут в список всемирного наследия ЮНЕСКО

10 декабря неглюбские рушники официально станут культурным наследием ЮНЕСКО. Страна в ожидании церемонии вручения сертификата.

20-я сессия ЮНЕСКО проходит в индийском Нью-Дели. Представители Министерства культуры Беларуси отстаивали право включить Неглюбскую текстильную традицию в престижный перечень.

Элемент нуждается в срочной охране. Осталось всего трое мастериц, которые берегут эту традицию ткачества.

Против включения выступала Украина. Якобы их строи пересекаются с белорусскими. Но аргументы украинской делегации оказались неубедительными.

Дарья Ермакович, консультант отдела управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Беларуси:

"Была проделана огромная работа, поскольку Украина пыталась блокировать нашу номинацию. Путем переговоров была сформулирована компромиссная поправка к проекту положительного решения, которое нам предоставил оценочный орган и секретариат. Благодаря приложенным усилиям мы пришли к договоренности, и наш элемент был включен в список нематериального наследия. Благодаря поддержке Бангладеш, Китая, Индии наша номинация была включена в список нематериального наследия".