Некрасочная и искренняя - Бриус о войне из фильма "Группа крови"

В Беларуси каждый третий погиб в годы Великой Отечественной войны. Много детей умирали в детских концлагерях, которых было множество. Именно ужасы таких мест показывает фильм "Группа крови". О его особенностях рассказал режиссер-постановщик военной драмы Максим Бриус в "Актуальном интервью".

"Для меня и моей семьи тема войны всегда была острой, потому что мы ленинградцы. И такая сложная тема была рассчитана (в фильме - ред.) прежде всего на детей, - заметил режиссер-постановщик. - Поэтому волновался, даже думал отказаться вначале, потому что было непонятно, справлюсь ли".

Максим Бриус:

"Хотелось отдать дань памяти родителям, бабушкам, дедушкам, хотелось сделать честное кино, немножко советское. Без какого-то большого количества компьютерной графики и новомодных штук. Просто рассказать историю и снять ее так, как мне виделась война: некрасочная, немножко грязная и при этом искренняя".

Как отметил он, фильм о мужестве. "Он о том, что даже маленькие дети вынесли и вынесут, если, не дай Бог, что-то случится опять, вынесут на своих плечах эту тяжесть войны. Это в том числе и фильм о взрослых, о тех, кто помогал немцам, и о тех, кто был против врагов, жертвовал своей жизнью, пытался спасти детей", - обозначил Максим Бриус.