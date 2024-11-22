Объединить людей разных поколений - акция "Голоса моей страны" пройдет в Минской области

Общественно-культурная акция "Голоса моей страны" состоится в январе 2025 года во всех районных центрах Минской области, сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского облисполкома.

" В январе во всех районах Минской области пройдет общественно-культурная акция "Голоса моей страны", организатором которой является Минский областной исполнительный комитет. Перед зрителями выступят творческие коллективы Минской области и приглашенные звезды белорусской эстрады ", - рассказали в пресс-службе.

Главная цель акции - объединение людей разных поколений и профессий, которые гордятся своей историей и культурным наследием. "Через искусство акция призвана показать сплоченность и любовь наших граждан к своей стране, успехи и достижения не только в творчестве, но и других сферах и отраслях Миской области", - добавили в пресс-службе.