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Объединить людей разных поколений - акция "Голоса моей страны" пройдет в Минской области
Общественно-культурная акция "Голоса моей страны" состоится в январе 2025 года во всех районных центрах Минской области, сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского облисполкома.
"В январе во всех районах Минской области пройдет общественно-культурная акция "Голоса моей страны", организатором которой является Минский областной исполнительный комитет. Перед зрителями выступят творческие коллективы Минской области и приглашенные звезды белорусской эстрады", - рассказали в пресс-службе.
Главная цель акции - объединение людей разных поколений и профессий, которые гордятся своей историей и культурным наследием. "Через искусство акция призвана показать сплоченность и любовь наших граждан к своей стране, успехи и достижения не только в творчестве, но и других сферах и отраслях Миской области", - добавили в пресс-службе.
Стартовала акция "Голоса моей страны" в Копыльском районе, а завершится масштабным концертом в Борисове.
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