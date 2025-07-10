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Олейник: Многие страны рассматривают "Славянский базар" как соревновательную площадку
В 2025 году Евгений Олейник был назначен председателем жюри XXIII Международного детского музыкального конкурса "Витебск". Как соревнования привлекают зрителей, он рассказал в "Актуальном интервью".
"Я считаю, что оценки в конкурсе - это та часть шоу, которая привлекает внимание и дает хайп для обсуждения на многие месяцы вперед. Это то, из-за чего конкурсная история такая интересная", - отметил заслуженный деятель искусств Беларуси.
Евгений Олейник:
"Можно было сделать просто фестиваль, на который просто приезжают люди, без конкурсов. Но вот этот изюм, этот сок соревновательный поддерживает очень большой интерес. И многие делегации, многие страны "Славянский базар" рассматривают как соревновательную площадку. Мы знаем, что это фестиваль, витебчане знают, что это фестиваль, но в мире все хотят доказывать свое лидерство, и это нормально".
Он также посоветовал всем, кто приезжает на фестиваль, не рассматривать победу как самоцель. "Я бы хотел посоветовать всем артистам понять, что самое ценное в "Славянском базаре" и в фестивале такого уровня - это дружба, которая возникает между делегациями, конкурсантами, - подчеркнул Евгений Олейник. - Среди ребят, которые вышли на детский конкурс, 100 % есть будущие суперзвезды. Они лучшие в своих странах. И эти суперзвезды будут тащить за собой индустрию всего мира. У ребят сложится это неформальное комьюнити, они будут поддерживать связь, и в этом весь сок фестиваля, а не в победе или поражении".