Олейник: Многие страны рассматривают "Славянский базар" как соревновательную площадку

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В 2025 году Евгений Олейник был назначен председателем жюри XXIII Международного детского музыкального конкурса "Витебск". Как соревнования привлекают зрителей, он рассказал в "Актуальном интервью".

"Я считаю, что оценки в конкурсе - это та часть шоу, которая привлекает внимание и дает хайп для обсуждения на многие месяцы вперед. Это то, из-за чего конкурсная история такая интересная", - отметил заслуженный деятель искусств Беларуси.

Евгений Олейник:

"Можно было сделать просто фестиваль, на который просто приезжают люди, без конкурсов. Но вот этот изюм, этот сок соревновательный поддерживает очень большой интерес. И многие делегации, многие страны "Славянский базар" рассматривают как соревновательную площадку. Мы знаем, что это фестиваль, витебчане знают, что это фестиваль, но в мире все хотят доказывать свое лидерство, и это нормально".