От гончарства до вытинанки - чем может удивить Музей белорусского народного искусства в Раубичах

45 лет сохраняет национальное наследие - филиал Национального художественного музея Беларуси в Раубичах представил обширную коллекцию предметов народного творчества разных времен и жанров, популяризировал искусство и познакомил с этнографическим богатством белорусского народа.

В собрании Музея белорусского народного искусства находится более 500 экспонатов. В целом национальные фонды представляют порядка 3 тыс. предметов. Это широкая палитра белорусских народных ремесел и традиций - гончарство и ткачество, соломо- и лозоплетение, резьба по дереву и искусство вытинанки. Специально к юбилею в музее открыли выставку произведений из запасников и новых поступлений.

Татьяна Андриевич, научный сотрудник Музея белорусского народного искусства:

"У нас на выставе прапанаваны творы, якія збіраліся яшчэ ў 1960-1970-я гады. Яны маюць цікавую гісторыю. Напрыклад, рушнікі былі сабраны яшчэ да адкрыцця музея. Самы стары - 1880 года".