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От гончарства до вытинанки - чем может удивить Музей белорусского народного искусства в Раубичах
45 лет сохраняет национальное наследие - филиал Национального художественного музея Беларуси в Раубичах представил обширную коллекцию предметов народного творчества разных времен и жанров, популяризировал искусство и познакомил с этнографическим богатством белорусского народа.
В собрании Музея белорусского народного искусства находится более 500 экспонатов. В целом национальные фонды представляют порядка 3 тыс. предметов. Это широкая палитра белорусских народных ремесел и традиций - гончарство и ткачество, соломо- и лозоплетение, резьба по дереву и искусство вытинанки. Специально к юбилею в музее открыли выставку произведений из запасников и новых поступлений.
Татьяна Андриевич, научный сотрудник Музея белорусского народного искусства:
"У нас на выставе прапанаваны творы, якія збіраліся яшчэ ў 1960-1970-я гады. Яны маюць цікавую гісторыю. Напрыклад, рушнікі былі сабраны яшчэ да адкрыцця музея. Самы стары - 1880 года".
Музей в Раубичах знаменит и своими мастер-классами - предлагают самостоятельно изготовить пасхальное яйцо-писанку, соломенного ангелочка, куклу-мотанку на семейное счастье. Музей организует представления батлейки и другие интерактивы.
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