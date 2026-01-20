От Несвижского до Коссовского: почему восстановление замков в Беларуси - это больше, чем реставрация

Беларусь - страна с поистине богатым историко-культурным наследием. У нас множество архитектурных, исторических и культурных памятников. Несмотря на многочисленные войны, которые прокатились по нашей земле, белорусам удалось сберечь уникальные артефакты. Некоторые удалось воссоздать практически с нуля.

Несвижский замок

Несвижский замок - жемчужина Беларуси и родовое гнездо князей Радзивиллов. Их власть была настолько велика, что их называли некоронованными королями. Вот и замок они возвели под стать этому титулу.

Первые здания построили в конце 14 века. Потом они много раз разрушались и перестраивались. Время никого и ничего не щадит, поэтому этого грандиозного сооружения сегодня могло и не быть.

За время реконструкции государством было потрачено более 70 млн долларов для того, чтобы мы сейчас могли насладиться замечательной архитектурой, экспозицией и инфраструктурой всего этого объекта, дворцово-паркового ансамбля. Дмитрий Ященко, директор Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж"

В список всемирного наследия ЮНЕСКО от Беларуси включено 4 материальных объекта и Несвижский замок в их числе. И когда лично попадаешь сюда, понимаешь, почему. Это грандиозный дворцовый комплекс, который стоит увидеть не только белорусам.

"Мы с гордостью можем заявить, что прошлый год был непревзойденным. Я с пафосом это говорю, потому что наибольшие показатели по количеству посетителей мы достигли в 2025 году. Нас посетили 570 тыс. человек", - обозначил Дмитрий Ященко.

В восстановление замка вложены огромные средства. Каждый потраченный рубль на особом контроле. Так, в ходе недавней реконструкции оборонительной стены западного бастиона специалисты КГК выявили некоторое несоответствие.

Милана Король, ведущий госинспектор КГК Минской области:

"Было установлено, что в акты выполненных работ подрядчиком включалась стоимость клинкерного реставрационного кирпича, в два раза превышающая затраты на его приобретение. Разница между оплаченными средствами по объекту и фактически затраченными подрядчиком составила более 350 тыс. рублей. Стоит обратить внимание, что подрядчиком и проектировщиком по данному объекту является одна и та же организация - ОАО "Белреставрация". То есть недостатки проектирования филиала данной организации приводят к получению прибыли самой организацией за счет бюджетных средств".

Глобальная реконструкция завершена. При этом в штате комплекса трудятся четыре художника-реставратора. Среди них Ирина Павлющик. Работа настолько кропотливая, что порой действительно приходится даже не дышать на шедевры.

"Мы не можем внедриться в то, что было сделано несколько веков назад. Мы можем только это освободить от налета времени, очистить, вздохнуть новую жизнь, наполнить какие-то утраты, сохранить индивидуальность, красоту, чтобы оно продолжало жить дальше", - отметила художник-реставратор Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж" Ирина Павлющик.

Ружанский дворец

Белорусский "Версаль" - так называют дворцовый комплекс в Ружанах. Это один из самых известных и посещаемых памятников архитектуры в Брестской области. Его история начиналась в начале 17 века, когда Ружаны перешли к известному белорусскому магнатскому роду - Сапегам.

Ружанский дворец изначально строился как оборонительная крепость. Это было двухэтажное здание, укрепленное тремя башнями. По центру - большой вестибюль, по бокам - жилые комнаты, кабинеты, библиотека. Покои отличались богатым убранством с дорогими картинами и скульптурами. Под замком размещались внушительные подвалы, где хранилось оружие, продовольствие, государственные документы и казна.

Замок был важным центром политической жизни ВКЛ. Здесь решались многие государственные вопросы, проходили приемы послов и королей. Как у любого древнего замка, у Ружанского, конечно же, есть свои легенды.

Итак, первая гласит о том, что существуют семейные драгоценности Сапег, которые хранятся где-то здесь, на территории, и до сих пор не найдены. А вторая легенда гласит о том, что существует некий подземный тоннель, настолько широкий, что по нему можно было прокатиться на тройке лошадей.

Междоусобицы среди шляхты и Северная война - дворец не выдержал исторические испытания и был разграблен. Отстроил резиденцию Александр Сапега. Саксонский архитектор Беккер превратил замок в настоящий дворец с парками и оранжереями.

А потом по белорусской земле прокатилась Первая и Вторая мировые войны. Чудом уцелели главные и восточные корпуса, въездная брама и флигели.

В 2007 году в старинной резиденции Сапегов начались реставрационные работы, которые продолжаются до сих пор.

Виталий Шипуль, директор УКС Пружанского района:

"Реставрация - это всегда специфическая работа, тем более при таком изначальном состоянии главного корпуса, это были практически руины. Каждый элемент проектировщики воссоздавали по чертежам, проводились научные исследования, в польских архивах находили узлы деталей, которые соответствовали той эпохе. То есть была проделана очень кропотливая работа".

Восточный корпус практически строили с нуля. Вход для туристов туда запрещен, поскольку ведутся внутренние работы.

В учебниках по истории Беларуси можно найти информацию о том, что Сапеги очень любили театральное искусство. Раскопки 2025 года это подтвердили. На территории комплекса найдены фрагменты театральных лож. Только вдумайтесь, этим кирпичам практически 300 лет.

Планы на этот корпус грандиозные. Здесь хотят разместить музей, фондохранилище, конференц-зал, гостиницу и кафе. Так рассчитывают привлечь еще больше посетителей. Впрочем, объекты и без этого пользуются популярностью. В прошлом году во дворце побывали 42 тыс. туристов.

Сегодня список материальных недвижимых историко-культурных ценностей Беларуси насчитывает более 5 тыс. объектов. Это памятники археологии, архитектуры, градостроительства, истории искусства. Историко-культурное наследие - это достояние белорусского народа и неотъемлемая часть мировой культуры. Его сохранение и приумножение относятся к основным национальным интересам, а значит и на особом контроле Президента.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Сегодня особенно важно понимать, что слова "духовность" и "культура" тесно взаимосвязаны в одно и одно без другого невозможно, не существует. А культура - это пульс жизни, жизни нашего народа. Если мы храним материальное, творческое, духовное наследие предков, у нас обязательно будет история. Если есть, что хранить, значит, есть народ, значит, есть и государство. Простые истины. И спасибо всем, кто претворяет их в жизнь, бережет историческую память, культуру, духовные ценности".

Примечательно, что премия Президента "За духовное возрождение" в этом году присуждена коллективу "Белреставрации". Уникальное предприятие вернуло к жизни около 70 объектов, среди которых символы национальной гордости - Несвижский и Мирский замки, площадь Победы, дворец Пусловских.

Коссовский замок

Коссовский замок известен своими солнечными комнатами. Что это значит? Дело в том, что архитектурное решение позволяло освещать каждую из комнат ровно два с половиной дня в году. И вот в такие солнечные дни владельцы украшали комнаты и устраивали балы и приемы.

Реализация амбициозного проекта в Коссово включала в себя несколько этапов: реставрацию внутри и снаружи самого дворца Пусловских, создание музейной экспозиции, прокладку инженерных сетей и благоустройство территории. Финансирование велось по государственной инвестиционной программе. В итоге за 15 лет в реконструкцию было вложено свыше 34 млн белорусских рублей.

Хотелось бы восстановить еще и оранжерею, которая у нас находилась во времена Пусловских. Здесь большая территория, на которой можно сделать еще один музей, какой-нибудь виртуальный. Очень много планов. Ольга Пархута, заведующая мемориальным музеем-усадьбой им. Тадеуша Костюшко

Фрески максимально приближены к изображениям того периода. Антикварная мебель, камины, облицованные мрамором. Удивительно, но в XIX веке даже существовал теплый пол.

"Система отопления у Пусловских была воздушная, очень интересная. В двух крыльях дворца, южном и северном, в подвальных помещениях существовали печи, которые топились, и по трубам теплый воздух поднимался к полу первого и второго этажа. Таким образом, у Пусловских уже в XIX веке были теплые полы", - отметила научный сотрудник Коссовского дворцово-паркового комплекса Лада Галкина.

В здании есть фрагмент оригинальной кирпичной стены. Ее намеренно не оштукатурили, чтобы у посетителей в буквальном смысле была возможность прикоснуться к истории. Дворец Пусловских славился своими роскошными залами, и у каждого из них было свое предназначение. К примеру, в белом проводили балы, в черном играли в азартные игры, в янтарном играли на музыкальных инструментах. Но был еще и парадный зал, в котором якобы размещался стеклянный пол, под которым плавали рыбки. Почувствовать себя жителем дворца может каждый желающий. Помимо музейной экспозиции, здесь работает гостиница и ресторан.

По действующему законодательству, объекты, которые относятся к историко-культурным ценностям, могут находиться в частных руках. При этом собственник обязан обеспечивать сохранность сооружений. Увы, немало примеров, когда частники переоценивают свои возможности, и объекты, в которые можно было бы вдохнуть жизнь, продолжают ветшать. Не говоря уже о создании дополнительной инфраструктуры и услуг.

Александр Бычковский, начальник управления Комитета госконтроля Брестской области:

"В 2024 году после вмешательства комитета за невыполнение условий продажи у частного предприятия был изъят приобретенный более 10 лет назад объект - фрагменты усадебно-паркового ансамбля Сапег-Потоцких в городе Высокое Каменецкого района Брестской области. В настоящее время восстановлением указанного объекта приходится заниматься местным властям".

Дворец Булгаков в Жиличах

Булгаки не были столь влиятельны, как Сапеги, но славились как успешные предприниматели, хозяева земель, владельцы сахарных, крахмальных и спиртовых заводов, мельниц и лесопилок. Поэтому дворец, который начали строить в 1823 году, должен был соответствовать амбициям своих хозяев.

"Игнатий Казимир Булгак был предводителем дворянства Бобруйского уезда и почетным смотрителем училищ. На его средства было открыто первое уездное училище в Бобруйске. Он активно жертвовал деньги и недвижимость на нужды образования", - обозначила научный сотрудник Жиличского исторического комплекса-музея Екатерина Заренок.

Лепнина, мелкая скульптурная пластика, росписи, позолота, зеркала, декоративная обивка - каждая комната декорирована индивидуально.

Владислав Кулакевич, директор Жиличского исторического комплекса-музея:

"Жиличский дворцово-парковый ансамбль - один из самых сохранившихся дворцово-парковых ансамблей на территории Беларуси. И те усилия, те средства, которые были вложены сюда государством, не только вернули его былое великолепие, они, можно сказать, даже сделали его где-то лучше, сделали его одной из самых притягательных туристических точек. Совсем недавно были завершены работы по парковой части. То есть сейчас это не только дворец, каким он был еще год назад, одиночный туристический объект, сейчас это по-настоящему дворцово-парковый ансамбль".

Современным реставраторам нужно отдать должное. Отдельные предметы 19 века воссоздавали исключительно по архивным снимкам. И то, что получилось, вызывает восхищение.

Дворец был центром общественной жизни уезда. Здесь регулярно проводили приемы, танцы, торжества, семейные праздники. Сегодня Жиличи остаются местом притяжения туристов. Здесь устраивают тематические встречи, выставки и даже организуют балы.

Пример Жиличского исторического комплекса-музея подтверждает, культурный объект может быть рентабельным. Да, государство вложило немалые деньги, но они работают.