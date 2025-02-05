От станочника до победителя - какой путь прошел Виталий Богданов, чтобы покорить "Фактор.BY"

Виталий Богданов - победитель четвертого сезона "Фактор.BY". У молодого человека сформировался серьезный отрыв в зрительском голосовании. А в начале проекта он ни разу не попал в номинацию.

В "Актуальном интервью" он поделился впечатлениями и эмоциями от участия в проекте, а еще стала ли победа исполнением мечты.

Виталий Богданов:

"Если сказать глобально, то нет, не исполнил. Моя мечта - продолжать карьеру артиста и выступать уже со своими песнями. А это, конечно же, приятная победа. Для меня это много значит. Это значит, что людям нравлюсь как артист".

И понятно почему - зрители хорошо запомнили его историю и профайл. Однако сразу профессиональная деятельность Виталия начиналась далеко не со сцены. По специальности он - маляр-штукатур, но работал станочником в одной из организаций, где изготавливали двери, и пробыл там четыре года. "Я пошел учиться на эту профессию не потому, что строительство нравилось, а потому, что строитель востребован. Он всегда нужен. А когда пришел из армии, понял, что не хочу возвращаться на стройку, и устроился в сферу деревообработки. Начал работать на пилораме", - рассказал о себе парень.

Сейчас он работает в другом месте, но сцена все равно манила к себе. И в феврале 2024 года Виталий начал выступать для людей - до этого пел только друзьям или учил песни для себя. А потом, признался, захотелось реализоваться.

Виталий Богданов: "Параллельно начал писать песни именно под себя. Обнаружил, что мало русских песен, которые подходили бы мне. Не люблю репертуар, когда поется о какой-то волшебной, просто ангельской любви, прямо до слез и с лепестками белых роз. Люблю попроще немножко".