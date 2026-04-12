Первый эфир "Фактор. BY. Дети" взорвал рейтинги -слезы, интриги и железная выдержка юных звезд

Вся страна следит за самым волнующим и долгожданным экспериментом Белтелерадиокомпании. "Фактор. BY" наконец дорос до… детей. Микрофон, сцена и главное драгоценный прямой эфир теперь в их распоряжении.

Только детям позволили сломать привычную сетку программ на "Беларусь 1" и петь тренды из TikTok с 19:00 и до 24:00. В эту пятницу случился первый душераздирающий эфир, в кульминации которого растерялась даже опытная четверка наставников.

Поддержать одного участника, при этом не давая шанса другому. Увы, правила есть и в детском шоу. Каждую неделю мы будем прощаться с двумя талантами, набравшими наименьшее количество голосов от зрителей. Выбор остается за вами.

На что готовы пойти маленькие звезды, чтобы получить как можно больше зрительских голосов? Есть ли место закулисным интригам? И что будет с юными артистами, которым повезет чуть меньше, и они останутся за бортом прямых эфиров?

Он не зашел, феерично ворвался доброй сказкой в дом. Красноречивее только рейтинги телекастингов. Что ни вечер пятницы, - "Фактор. BY. Дети" звучит из каждого десятого телевизора в городе. Любимцы публики, у них уже нет отбоя от журналистов.

За час до прямого эфира не нервничают в гримерках. Звезды прайм-тайма уверены, расслаблены, даже не прочь поработать на все 20 объективов на площадке. Одни делятся "подводными камнями" подготовки.

Наталья Ананько, руководитель студии танца Ananko Dance School

Шура Зинкевич, участница прямых эфиров талант-шоу "Фактор. BY. Дети":

"Были небольшие сложности даже не в тексте, он французский, я же пела уже французскую песню, а в том, что это же мужская песня, нужно было что-то менять, что-то переделать и что-то делать удобное для моего голоса".

Дамир Набиев, участник прямых эфиров талант-шоу "Фактор. BY. Дети":

"Все репетиции, все интервью, все съемки, визитки - это все безумно уматывает, честно сказать. Тем не менее мы готовы выйти на сцену и реально показать крутой номер".

Владимир Сорокин, участник прямых эфиров талант-шоу "Фактор. BY. Дети":

"Хочется пойти, сесть в метро, доехать до дома и лечь, рыбочкой нырнуть в кровать и моментально заснуть".

Первопроходцам в помощь та же профессиональная команда, что и в классическом формате проекта. Так что все по-взрослому. На сцене моментально сложат печку, расстелют цветочные поляны и сложат гигантский лего.

дети-артисты

Сложнейшие хореографические постановки - тот самый маркер высочайшего уровня и качества, о котором шепчется российский шоу-бизнес.

Однако режиссеру-постановщику пришлось пережить личную трансформацию и даже вернуться к себе 14-летнему, чтобы сценические метафоры совпадали с понятиями поколения Альфа.

Роман Ковалев, режиссер-постановщик талант-шоу "Фактор. BY. Дети":

"Познакомиться с каким-то новым музыкальным материалом. И самое главное, что я хочу подчеркнуть, что моим ассистентом, помимо моей супруги Анюты, сейчас является мой сын Мартин, которому 9 лет. Он мне уже подсказывает: "Папа, это модно, это круто, это, как модно говорить, имбово."

"Имбу" на язык движений тоже доверено переводить детям. У танцоров, кстати, проходил серьезный республиканский отбор на техничность и выносливость в первую очередь. Теперь в тандеме с главными голосами фактора 2 танцевальных коллектива из Минска и Барановичей.

Наталья Ананько, руководитель студии танца Ananko Dance School:

"Тренировки были дома по 5-6 часов в день. Каждый день мы занимались на протяжении всей недели. Родители у нас молодцы, все поддержали. Правда, школу пришлось чуть пропускать из-за тренировок. Простите, дорогие учителя, зато мы такие молодцы, посмотрите результат".

Результат впечатляет даже прожженных лучами славы артистов. Такого размаха и, что отмечают, души нет в подобных заграничных проектах. В кулуарах замечаем Амалию Сухан. В ее портфолио Гран-при "Славянского базара" и в шаге от топ-3 конкурса "Наше поколение".

Амалия Сухан, обладательница Гран-при детского музыкального конкурса "Витебск-2025"

Амалия Сухан, обладательница Гран-при детского музыкального конкурса "Витебск-2025":

"Я бы хотела попробовать свои силы даже в детском "Фактор. BY". И главное, прийти сюда за какой-то критикой от членов жюри, потому что это для меня всегда очень ценно. Я бы хотела попасть к каждому наставнику, поработать с каждым, но вот не знаю, почему-то мне бы больше всего хотелось чего-то необычного - это попасть к Nkeeеi".

Сам nkeeеi, как и его коллеги по наставничеству, попал в не менее необычные для себя обстоятельства. Работы и ответственности изрядно прибавилось. Теперь каждый день все четверо педагоги, продюсеры, пиарщики, друзья и даже скорая психологическая помощь.

Nkeeеi, наставник талант-шоу "Фактор. BY. Дети"

Nkeeеi, наставник талант-шоу "Фактор. BY. Дети":

"У всех максимальный уровень, а еще и стиль у всех разный. И поэтому я не знаю, как можно выбирать. Это не должно сравниваться, не должно быть лучших и худших. Хорошо, что не на мне будет вина".

"Я просто наслаждался своими. Такое у меня срабатывает. Я просто смотрел, наслаждался", - сказал Nkeeеi.

Тем более когда звучат с пары нот знакомые "тренды TikTok". Это ведь народ запускал эти мелодии в "реки", ставил им лайки.

Кравченко, Nkeeеi, Дмитриенко и Миа Бойко хотят популярности не меньшей. Но готовы к работе над собой, строгие и критичные, сразу после выступления начинали в меру самокопание.

Надежда Сподабаева, участница прямых эфиров талант-шоу "Фактор. BY. Дети":

"Просто танцевала. Только чуть-чуть ошибки по хореографии. Ну, ничего страшного. По вокалу нет, все идеально. Больше ценят голос, а не хореографию. Харизма нужна".

Маргарита Зингман, участница прямых эфиров талант-шоу "Фактор. BY. Дети":

"Мне кажется, что я справилась. Конечно же, были ошибочки, но мне кажется, что наоборот на ошибках надо учиться. И даже если они есть, наоборот, это во благо, то, что я смогу идти дальше и обязательно доработать эти ошибочки".

Взрослые диву даются железной выдержке каждого участника. Называют "армейскими ребятами". Но атмосфера в той же комнате ожидания располагает настолько, что можно, пожалуй, просто прилечь и тоже посмотреть прямой эфир как дома.

Кирилл Усов, участник прямых эфиров талант-шоу "Фактор. BY. Дети":

"Шоу просто потрясающее. Если добавлять к общению с участниками нашей команды, то такой атмосферы практически нет нигде, ни на одном проекте. Мы из России оба, у нас проект "Голос. Дети" есть, один из самых популярных проектов, но там нет такой атмосферы, которая здесь. Это просто очень ценно. Мы безумно счастливы, что находимся в этой большой команде".

Кажется, весь стресс взяли на себя родители и ведущие шоу.

Хелена Мерааи, ведущая талант-шоу "Фактор. BY. Дети"

Хелена Мерааи, ведущая талант-шоу "Фактор. BY. Дети":

"Я волновалась больше, чем они все. Я клянусь, таких эмоций не было в моей жизни никогда. Даже когда я выходила на сцену как участница, это вообще другое. Я сказала всем, что самое главное - сегодня мне не плакать, потому что я выхожу на сцену, у меня начинают слезиться глаза, потому что я их вижу. Они уходят, у меня слезятся глаза, потому что я понимаю, голосование скоро. Я не готова к расставанию".

Увы, каждый прямой эфир, кроме финального, количество действующих игроков будет уменьшаться сразу на 2. Ведущие будут обращаться к цифрам зрительского голосования и называть имена трех ребят, за кого отдали меньше всего звонков и СМС. Дальше дело за наставниками. Каждый имеет право выбрать одного участника. В эту пятницу кульминация казалась невозможной.

Да, они теперь вне вокальной битвы, но все еще в проекте, на связи с наставниками. Вот Nkeeеi уже выпустил совместный трек с Никитой Данько.

Nkeeеi с Никитой Данько

Парень уступил свое место на этапе "стулья", а звездный тезка пообещал помочь с продвижением премьерного альбома. Слово сдержал.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

"Не только у него такие планы есть, уже знаю. Я думаю, что члены жюри продолжат эту практику. И мы в том числе будем помогать этим детям. Мы все-таки телевидение, нам повезло, мы имеем публичную профессию, имеем возможность всей стране показать этих детей. Ну как ты поедешь в отдаленную деревню и услышишь этого малыша или малышку? А тут мы предоставили такую возможность. Я уверен, что они будут звездами уже у себя в малых городах, в деревнях и в областных центрах".