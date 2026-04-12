Первый эфир "Фактор. BY. Дети" взорвал рейтинги -слезы, интриги и железная выдержка юных звезд
Вся страна следит за самым волнующим и долгожданным экспериментом Белтелерадиокомпании. "Фактор. BY" наконец дорос до… детей. Микрофон, сцена и главное драгоценный прямой эфир теперь в их распоряжении.
Только детям позволили сломать привычную сетку программ на "Беларусь 1" и петь тренды из TikTok с 19:00 и до 24:00. В эту пятницу случился первый душераздирающий эфир, в кульминации которого растерялась даже опытная четверка наставников.
Поддержать одного участника, при этом не давая шанса другому. Увы, правила есть и в детском шоу. Каждую неделю мы будем прощаться с двумя талантами, набравшими наименьшее количество голосов от зрителей. Выбор остается за вами.
На что готовы пойти маленькие звезды, чтобы получить как можно больше зрительских голосов? Есть ли место закулисным интригам? И что будет с юными артистами, которым повезет чуть меньше, и они останутся за бортом прямых эфиров?
Он не зашел, феерично ворвался доброй сказкой в дом. Красноречивее только рейтинги телекастингов. Что ни вечер пятницы, - "Фактор. BY. Дети" звучит из каждого десятого телевизора в городе. Любимцы публики, у них уже нет отбоя от журналистов.
За час до прямого эфира не нервничают в гримерках. Звезды прайм-тайма уверены, расслаблены, даже не прочь поработать на все 20 объективов на площадке. Одни делятся "подводными камнями" подготовки.
Шура Зинкевич, участница прямых эфиров талант-шоу "Фактор. BY. Дети":
"Были небольшие сложности даже не в тексте, он французский, я же пела уже французскую песню, а в том, что это же мужская песня, нужно было что-то менять, что-то переделать и что-то делать удобное для моего голоса".
Дамир Набиев, участник прямых эфиров талант-шоу "Фактор. BY. Дети":
"Все репетиции, все интервью, все съемки, визитки - это все безумно уматывает, честно сказать. Тем не менее мы готовы выйти на сцену и реально показать крутой номер".
Владимир Сорокин, участник прямых эфиров талант-шоу "Фактор. BY. Дети":
"Хочется пойти, сесть в метро, доехать до дома и лечь, рыбочкой нырнуть в кровать и моментально заснуть".
Первопроходцам в помощь та же профессиональная команда, что и в классическом формате проекта. Так что все по-взрослому. На сцене моментально сложат печку, расстелют цветочные поляны и сложат гигантский лего.
Сложнейшие хореографические постановки - тот самый маркер высочайшего уровня и качества, о котором шепчется российский шоу-бизнес.
Однако режиссеру-постановщику пришлось пережить личную трансформацию и даже вернуться к себе 14-летнему, чтобы сценические метафоры совпадали с понятиями поколения Альфа.
Роман Ковалев, режиссер-постановщик талант-шоу "Фактор. BY. Дети":
"Познакомиться с каким-то новым музыкальным материалом. И самое главное, что я хочу подчеркнуть, что моим ассистентом, помимо моей супруги Анюты, сейчас является мой сын Мартин, которому 9 лет. Он мне уже подсказывает: "Папа, это модно, это круто, это, как модно говорить, имбово."
"Имбу" на язык движений тоже доверено переводить детям. У танцоров, кстати, проходил серьезный республиканский отбор на техничность и выносливость в первую очередь. Теперь в тандеме с главными голосами фактора 2 танцевальных коллектива из Минска и Барановичей.
Наталья Ананько, руководитель студии танца Ananko Dance School:
"Тренировки были дома по 5-6 часов в день. Каждый день мы занимались на протяжении всей недели. Родители у нас молодцы, все поддержали. Правда, школу пришлось чуть пропускать из-за тренировок. Простите, дорогие учителя, зато мы такие молодцы, посмотрите результат".
Результат впечатляет даже прожженных лучами славы артистов. Такого размаха и, что отмечают, души нет в подобных заграничных проектах. В кулуарах замечаем Амалию Сухан. В ее портфолио Гран-при "Славянского базара" и в шаге от топ-3 конкурса "Наше поколение".
Амалия Сухан, обладательница Гран-при детского музыкального конкурса "Витебск-2025":
"Я бы хотела попробовать свои силы даже в детском "Фактор. BY". И главное, прийти сюда за какой-то критикой от членов жюри, потому что это для меня всегда очень ценно. Я бы хотела попасть к каждому наставнику, поработать с каждым, но вот не знаю, почему-то мне бы больше всего хотелось чего-то необычного - это попасть к Nkeeеi".
Сам nkeeеi, как и его коллеги по наставничеству, попал в не менее необычные для себя обстоятельства. Работы и ответственности изрядно прибавилось. Теперь каждый день все четверо педагоги, продюсеры, пиарщики, друзья и даже скорая психологическая помощь.
Nkeeеi, наставник талант-шоу "Фактор. BY. Дети":
"У всех максимальный уровень, а еще и стиль у всех разный. И поэтому я не знаю, как можно выбирать. Это не должно сравниваться, не должно быть лучших и худших. Хорошо, что не на мне будет вина".
"Я просто наслаждался своими. Такое у меня срабатывает. Я просто смотрел, наслаждался", - сказал Nkeeеi.
Тем более когда звучат с пары нот знакомые "тренды TikTok". Это ведь народ запускал эти мелодии в "реки", ставил им лайки.
Кравченко, Nkeeеi, Дмитриенко и Миа Бойко хотят популярности не меньшей. Но готовы к работе над собой, строгие и критичные, сразу после выступления начинали в меру самокопание.
Надежда Сподабаева, участница прямых эфиров талант-шоу "Фактор. BY. Дети":
"Просто танцевала. Только чуть-чуть ошибки по хореографии. Ну, ничего страшного. По вокалу нет, все идеально. Больше ценят голос, а не хореографию. Харизма нужна".
Маргарита Зингман, участница прямых эфиров талант-шоу "Фактор. BY. Дети":
"Мне кажется, что я справилась. Конечно же, были ошибочки, но мне кажется, что наоборот на ошибках надо учиться. И даже если они есть, наоборот, это во благо, то, что я смогу идти дальше и обязательно доработать эти ошибочки".
Взрослые диву даются железной выдержке каждого участника. Называют "армейскими ребятами". Но атмосфера в той же комнате ожидания располагает настолько, что можно, пожалуй, просто прилечь и тоже посмотреть прямой эфир как дома.
Кирилл Усов, участник прямых эфиров талант-шоу "Фактор. BY. Дети":
"Шоу просто потрясающее. Если добавлять к общению с участниками нашей команды, то такой атмосферы практически нет нигде, ни на одном проекте. Мы из России оба, у нас проект "Голос. Дети" есть, один из самых популярных проектов, но там нет такой атмосферы, которая здесь. Это просто очень ценно. Мы безумно счастливы, что находимся в этой большой команде".
Кажется, весь стресс взяли на себя родители и ведущие шоу.
Хелена Мерааи, ведущая талант-шоу "Фактор. BY. Дети":
"Я волновалась больше, чем они все. Я клянусь, таких эмоций не было в моей жизни никогда. Даже когда я выходила на сцену как участница, это вообще другое. Я сказала всем, что самое главное - сегодня мне не плакать, потому что я выхожу на сцену, у меня начинают слезиться глаза, потому что я их вижу. Они уходят, у меня слезятся глаза, потому что я понимаю, голосование скоро. Я не готова к расставанию".
Увы, каждый прямой эфир, кроме финального, количество действующих игроков будет уменьшаться сразу на 2. Ведущие будут обращаться к цифрам зрительского голосования и называть имена трех ребят, за кого отдали меньше всего звонков и СМС. Дальше дело за наставниками. Каждый имеет право выбрать одного участника. В эту пятницу кульминация казалась невозможной.
Да, они теперь вне вокальной битвы, но все еще в проекте, на связи с наставниками. Вот Nkeeеi уже выпустил совместный трек с Никитой Данько.
Парень уступил свое место на этапе "стулья", а звездный тезка пообещал помочь с продвижением премьерного альбома. Слово сдержал.
Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:
"Не только у него такие планы есть, уже знаю. Я думаю, что члены жюри продолжат эту практику. И мы в том числе будем помогать этим детям. Мы все-таки телевидение, нам повезло, мы имеем публичную профессию, имеем возможность всей стране показать этих детей. Ну как ты поедешь в отдаленную деревню и услышишь этого малыша или малышку? А тут мы предоставили такую возможность. Я уверен, что они будут звездами уже у себя в малых городах, в деревнях и в областных центрах".
И такие непосредственные, талантливые и трудолюбивые наши дети это чувствуют. То ли еще будет! Уже в следующую пятницу ждем их прочтения саундтреков к мультфильмам и кино.