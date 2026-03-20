Писатель Виктория Клевко рассказала, что сегодня реально продает книги

Современное продвижение книги требует не только качественного текста, но и яркой обложки, активного присутствия в интернете и прямого общения с читателем. Об этом рассказала писатель, основатель литературной гостиной "МоноЛИТ36" Виктория Клевко в "Актуальном интервью".

"Я считаю, что сегодня, конечно, обложка важна, потому что книга должна не только выполнять какую-то информационную, образовательную задачу, но еще и радовать глаз. Потому что не просто так говорят, что встречают по одежке, по обложке тоже.", - напомнила основатель литературной гостиной.

Она поделилась и своим опытом. "Я хотела, чтобы иллюстрация, которая была на обложке, отображала суть всего происходящего в книге", - подчеркнула Виктория Клевко.

Я думаю, что сегодня меняется не только подход к продвижению книги, не только тематика, но еще и внешний вид. Виктория Клевко

Современные методы продвижения не менее важны. На эту тему высказался директор издательства "Мастацкая лiтаратура" Алесь Бадак: "Сегодня читатель очень много времени проводит в интернете. И чтобы до него достучаться, требуется самому выходить в интернет. Я имею в виду и автора, и издательство. Но и непосредственная встреча автора с читателем в жизни безусловно тоже очень важна.

"Мне кажется, что сейчас практически в любой профессии важно освещать то, что ты делаешь. Есть еще такое негласное правило: не выложил в социальной сети - как будто этого и не было, - обозначила Виктория Клевко. - И действительно, очень многие читатели находят интересную литературу именно по каким-то обзорам, которые делают, например, книжные блогеры".

Сама она активно использует этот инструмент: "Лично я сотрудничала с большим количеством наших современных белорусских книжных блогеров: присылала им книги, просила дать какие-то рецензии. Всячески сама рассказывала про книгу, продвигала ее всеми возможными путями".

Особое место в продвижении занимают живые презентации. Самая масштабная прошла в Купаловском театре, поделилась она. "Мы сделали праздник, праздник в полном смысле этого слова. У нас был и торт, и яблоки, была читка, очень много гостей. Только в день читки у нас купили порядка 70 книг. И люди стояли в очереди, и всем не хватило книг. Для меня было удивительно, что люди так реагируют на презентацию", - с теплотой вспомнила Виктория Клевко.