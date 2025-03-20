Почти 79 тыс. посетителей - почему так популярна Минская международная книжная выставка-ярмарка

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Двигатель прогресса и интеллект всего мира, книга, воспитывает и объединяет нации. В 32-й раз Минская международная книжная выставка-ярмарка предложила заглянуть под переплеты 20 стран мира. И, кажется, именно здесь и есть ключ к миру.

Размышления о мире, любви и добре под каждой обложкой. Что вынесли из уроков Донбасса? Много ли крови и пота по ту сторону медали олимпийских чемпионов? В чем наш исходный код? И где от Руси до Литвы тот самый исток белорусского народа? Современники скрупулезно собирали факты и мнения, чтобы обогатилась вся нация.

Марат Марков, министр информации Беларуси:

"Википедию завтра перепишут, и вы будете получать совершенно другую историю. А то, что будет написано пером, вы знаете прекрасно концовку. Поэтому я и хочу, чтобы именно книга становилась основой, чтобы она сохранялась в истории, чтобы у каждого человека дома была домашняя библиотека. Как раньше мы гордились, что все полки или все шкафы в доме забиты книгами. Это была ценность. Почему мы эту ценность утратили? Наверное, во многом потому, что нам навязали такую философию. Очень хочется, чтобы эта ценность вернулась. И тогда мы с историей будем дружить. Если мы с ней дружить не будем, нами будут манипулировать".

78,5 тыс. читателей прошли лабиринтом выставочного центра на проспекте Победителей, 14. Абсолютный рекорд за всю историю проведения интеллектуального форума.

Белорусы оберегают печатное слово. Мы читаем и так постигаем истины, разбираемся, где правда, где фантастика. В полку поклонников книжной выставки-ярмарки прибывает ежегодно. Для сравнения, год назад количество интересующихся напечатанными мыслями было меньше на 16 тыс. человек.

Министерство информации запускает режим подготовки за год и обязателен в разработке тот самый лид выставки ярмарки. В этом году написание заглавного абзаца поручили друзьям. В эпицентре же символические свитки пяти стран-участниц Евразийского экономического союза. В этом году Беларусь председательствует в его органах. Ну и, конечно, авансцена отдана Армении, России, Казахстану и Кыргызстану.

Безусловно, все культурные коды лучше изучать через книги, но в импровизированном кинозале также рассказывали об истории. На экранах наша индивидуальность. Главная тема - 80-летие Великой Победы. Казахстану повезло быть главным героем первого дня ярмарки. В день открытия показали, как меридианы дружбы сошлись в Брестской крепости. Казахстанцы стояли на ее защите в тот роковой 1941-й.

Лайла Ахметова, профессор Казахского национального университета им. Аль-Фараби:

"Мы, дети фронтовиков, должны оставить свою историю о Великой Отечественной войне нашими глазами, увиденную, услышанную от наших отцов. 22 июня, все 4 года скорбь, вой, плач, крик стоял по всем аулам, деревням, городам, областям Советского Союза. Люди боялись почтальона, потому что он нес похоронку".

О партизанах белорусской земли одно из коллекционных изданий библиотеки Союзного государства. В ней пополнение сразу на 8 посвящений 25-летию белорусско-российского тандема. Только сошла с печатного станка "Мечта человечества" - книга о совместном покорении космоса.

Россияне традиционно баловали белорусов бестселлерами, да по приятным ценам. Книгоманы ценят. Одно из московских издательств уже к третьему вечеру выставки-ярмарки осталось с пустым стендом.

Историческая правда на выставке в каждом пятом переплете. Кто потерял в инфопучине реальную трактовку слов "фашизм", "геноцид", "освободитель", тому в качестве ликбеза новые труды. От 1943 года, что творили палачи 118-го украинского полицейского батальона, отпечатали в серии "Геноцид белорусского народа".

Игорь Мороз, директор НПЦ проблем укрепления законности и правопорядка Генпрокуратуры Беларуси:

"Эта книга должна стать уроком истории для всех нас. Это книга, в которой отражены объективные данные, объективные оценки. Там минимум комментариев, максимально точно излагается содержание документов, которые содержались в материалах уголовного дела, которые оценивались судом. В этих материалах отражена не только трагедия простого белорусского народа в период нацистской оккупации. В этих материалах отражена опасность и угроза, которая исходит из радикального национализма".

Потому так важно своевременно освежить в памяти букву закона. На выставке-ярмарке была и исключительно новая редакция тех правил, по которым живем. Ожидаемо в День Конституции самой покупаемой книгой стал именно основной документ страны.