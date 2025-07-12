Повалий про "Славянский базар": Это очаг силы, моего успеха, счастья и веры в силу искусства

Народная артистка Ингушетии Таисия Повалий довольно часто приезжает на фестиваль "Славянский базар в Витебске". Что ее мотивирует выкраивать в своем графике время на это события, певица рассказал в "Актуальном интервью" .

"Молодые талантливые люди завтра выйдут на сцену, и мы все вместе споем, поаплодируем друг другу. Это же большое счастье! Мы как будто сейчас в другом мире с вами", - отметила народная артистка Ингушетии.

Уровень фестиваля, по словам певицы, растет, и это в том числе заслуга Президента Беларуси Александра Лукашенко. "И приехать в Беларусь на "Славянский базар" - это престижно. Даже если не победить, а просто быть участником. А я как победитель хочу сказать, что с каждым годом моя награда становится все важнее и важнее, весомее и весомее", - подчеркнула она.