3.75 BYN
2.94 BYN
3.41 BYN
Таисия Повалий рассказала, почему исполнение с оркестром важно и для конкурсанта, и для жюри
Народная артистка Ингушетии Таисия Повалий в 2025 году была выбрана председателем жюри XXXIV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск". Как будет оценивать выступающих, она рассказала в "Актуальном интервью".
Артистка сразу заметила, что в этом году очень сильные конкурсанты: "Я каждое выступление действительно прочувствовала всем телом, потому что настолько они все сильны и голосом, и энергией. Они прямо добирались до глубины души".
Таисия Повалий:
"Завтра будет сложный день. Каждый это личность, каждый это талант. И все будет зависеть от того, как они умеют петь с оркестром и какую песню выберут. Потому что с народным репертуаром они справились все изумительно".
"Завтра будет все понятней, потому что петь с оркестром очень сложно. Вылезут все недочеты, у кого они есть, - обозначила народная артистка Ингушетии. - Я думаю, что исполнение с оркестром - это очень важно для конкурсанта и для жюри".
Она также поделилась, каким образом оценивает участников: "У меня всегда высокие оценки. Я не могу ставить артисту низкие. Я уверена, что у меня будут высокие баллы, но как я буду их распределять, наверное, пойму завтра".