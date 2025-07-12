Таисия Повалий рассказала, почему исполнение с оркестром важно и для конкурсанта, и для жюри

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Народная артистка Ингушетии Таисия Повалий в 2025 году была выбрана председателем жюри XXXIV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск". Как будет оценивать выступающих, она рассказала в "Актуальном интервью".

Артистка сразу заметила, что в этом году очень сильные конкурсанты: "Я каждое выступление действительно прочувствовала всем телом, потому что настолько они все сильны и голосом, и энергией. Они прямо добирались до глубины души".

Таисия Повалий:

"Завтра будет сложный день. Каждый это личность, каждый это талант. И все будет зависеть от того, как они умеют петь с оркестром и какую песню выберут. Потому что с народным репертуаром они справились все изумительно".

"Завтра будет все понятней, потому что петь с оркестром очень сложно. Вылезут все недочеты, у кого они есть, - обозначила народная артистка Ингушетии. - Я думаю, что исполнение с оркестром - это очень важно для конкурсанта и для жюри".