Рок-атмосфера и живой звук - фестиваль "Солнцестояние" стартует в Пружанах

Вокальное и инструментальное событие этого лета в формате open air с рок-колоритом. В Пружанах на стадионе "Мухавец" стартует фестиваль "Солнцестояние".

Выступят артисты из Беларуси, а также приглашенные звезды из России. В line-up 12 коллективов. Два дня в Пружанах будет много рока и живого звука для тысяч зрителей.

Дмитрий Ракусов, соорганизатор фестиваля "Солнцестояние": "Проделана колоссальная работа: у нас появилось много новых интересных локаций. Добавились палаточные городки, эко-деревня, появилась дополнительная сцена в амфитеатре и большой экран в парке. В этом году у нас выступают белорусские рок-коллективы, чему мы очень рады. Мы растем, масштабируемся и делаем все для того, чтобы нашему зрителю было интересно и красиво".

Звучать плотным овердрайвом Пружаны будут всю ночь. В субботу, 28 июня, второй день фестиваля. Для гостей предусмотрены развлечения, фуд-корты, ярмарка народного творчества и кемпинг.