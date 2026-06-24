В Беларуси рассмотрели 5 законопроектов: за какие новации проголосовали депутаты

В Палате представителей сегодня законотворческий день. Депутаты рассмотрели пять законопроектов - от защиты авторских прав до борьбы с домашним насилием. За какие новации проголосовали депутаты.

До завершения третьей сессии Палаты представителей остается не так уж и много времени. Уже 30 июня народные избранники соберутся на заключительное заседание. Что же касается сегодняшней повестки дня - один из документов касается защиты прав интеллектуальной собственности. Документ прошел второе чтение. Его главная цель - это оптимизация процедур.

Так, сроки публикации сведений о выдаче патентов сократят с трех месяцев до 20 рабочих дней, да и сам пакет документов станет заметно меньше.

Отдельный блок новаций касается медиасферы и защиты творческого наследия

Предлагается установить четкий срок действия исключительного права на произведения науки, литературы и искусства. Это жизнь автора плюс 70 лет после его смерти. Кроме того, законодатели решили упростить использование музыки. Как именно, давайте послушаем в комментарии.

Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4eb04259-2d47-4585-9559-d0762c09c02d/conversions/9ae587f4-fc53-417c-b9cb-e5b2dc09dc18-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4eb04259-2d47-4585-9559-d0762c09c02d/conversions/9ae587f4-fc53-417c-b9cb-e5b2dc09dc18-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4eb04259-2d47-4585-9559-d0762c09c02d/conversions/9ae587f4-fc53-417c-b9cb-e5b2dc09dc18-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4eb04259-2d47-4585-9559-d0762c09c02d/conversions/9ae587f4-fc53-417c-b9cb-e5b2dc09dc18-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Редакциям телевизионных средств массовой информации предоставляется право свободного использования музыкальных произведений при создании и распространении телепередач, которые входят в обязательную программу телевещания. Также предусматривается выплата авторам вознаграждения через организацию по коллективному управлению имущественными авторскими правами. Расширяется практика использования музыкальных произведений при проведении не только культурных мероприятий, но и спортивных, спортивно-массовых. А также политических мероприятий, которые имеют важное значение".

Еще один важнейший документ касается профилактики правонарушений

Еще один важнейший документ сегодняшней повестки, который также прошел второе чтение, касается профилактики правонарушений. Здесь меняется подход к работе с так называемыми домашними скандалистами. Теперь меры контроля станут гораздо жестче. На профилактический учет будут ставить уже за два правонарушения в течение года, причем избежать внимания правоохранителей не удастся, даже если дело прекратили в суде за примирением сторон или если виновный не был привлечен к административной ответственности. Сам факт двух инцидентов уже повод для постановки на учет.

Игорь Пашков, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7f067a6-262d-46d8-b3d6-3dcbddce649e/conversions/05542128-bc2c-4860-8ba2-09ffed9ebe09-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7f067a6-262d-46d8-b3d6-3dcbddce649e/conversions/05542128-bc2c-4860-8ba2-09ffed9ebe09-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7f067a6-262d-46d8-b3d6-3dcbddce649e/conversions/05542128-bc2c-4860-8ba2-09ffed9ebe09-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7f067a6-262d-46d8-b3d6-3dcbddce649e/conversions/05542128-bc2c-4860-8ba2-09ffed9ebe09-xl-___webp_1920.webp 1920w

Игорь Пашков, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "В закон о профилактике вносятся определенные изменения. Дополняется профилактический учет двумя категориями граждан. Во-первых, это лица, которые вернулись из лечебно-трудовых профилакториев. Ранее они у нас не были охвачены профилактическим вниманием со стороны органов внутренних дел. Во-вторых, это лица, осужденные к штрафу и в отношении которых возбуждено исполнительное производство. То есть лица, которые осуждены к штрафу и не исполняют решение суда".