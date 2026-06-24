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Болгария исчерпала ресурсы для военной помощи Украине
Автор:Редакция news.by
Болгария достигла предела своих возможностей в военной и финансовой помощи Украине, об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев.
"Считаю, что наша страна достигла предела своих возможностей по оказанию Украине военной или финансовой поддержки сверх того, что уже было согласовано", - отметил политик.
Он добавил, что после 13 пакетов военной поддержки Болгария исчерпала ресурсы того, что она может предоставить из ресурсов своих вооруженных сил, не ставя под угрозу обороноспособность страны.
Болгарский премьер считает, что необходимо работать над прочным миром в Украине, для установления которого ключевую роль играет дипломатия. При этом он призвал Европейский союз принимать более активное участие в мирном процессе.