Болгария исчерпала ресурсы для военной помощи Украине

Болгария достигла предела своих возможностей в военной и финансовой помощи Украине, об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев.

"Считаю, что наша страна достигла предела своих возможностей по оказанию Украине военной или финансовой поддержки сверх того, что уже было согласовано", - отметил политик.

Он добавил, что после 13 пакетов военной поддержки Болгария исчерпала ресурсы того, что она может предоставить из ресурсов своих вооруженных сил, не ставя под угрозу обороноспособность страны.