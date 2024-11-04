С рождения белорусского зодчего и проектировщика монумента Победы Георгия Заборского прошло 115 лет

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Со дня рождения белорусского зодчего, лауреата Государственной премии СССР, народного архитектора СССР Георгия Владимировича Заборского 11 ноября исполняется 115 лет, сообщает БЕЛТА.

Георгий Владимирович родился 11 ноября 1909 года в Минске в семье потомственных железнодорожников. В 1933 году он окончил Минский архитектурно-строительный техникум (сейчас - Минский государственный архитектурно-строительный колледж (МГАСК)). Первую практику Заборский проходил на строительной площадке здания Дома правительства в Минске.

После окончания техникума был направлен в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина (сейчас - Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина).

После окончания института в 1939 году Заборский попал в группу М.И.Мержанова, которая занималась разработкой рабочей документации по проекту Дворца Советов в Москве. Однако проработал молодой архитектор там недолго и через несколько месяцев вернулся в Минск. Здесь он был назначен руководителем научной экспедиции по изучению памятников архитектуры Гомельской и Полесской областей.

К этому периоду его жизни относится и участие Георгия Владимировича в республиканском конкурсе на лучший проект памятника для города Белостока в честь воссоединения Западной Беларуси с БССР. Его проект был признан лучшим, однако строительству помешала Великая Отечественная война.

В первые дни войны Заборский ушел добровольцем на фронт. Но уже 30 июля 1941 года в бою около смоленского Ярцево пуля пробила ему горло, а осколок разорвавшегося неподалеку снаряда повредил третий и четвертый шейные позвонки. После долгих месяцев лечения военком признал его негодным к службе.

Во время лечения в госпитале у архитектора возникла идея создать памятник, посвященный героической победе советского народа в Великой Отечественной войне. Именно тогда он выполнил ряд проектов-эскизов, которые стали основой будущего монумента Победы в Минске.

В послевоенные годы Георгий Заборский направил все свои силы на возрождение из руин разрушенного Минска: он проектировал жилые и административные здания, музеи и кинотеатры. Принимал активное участие в разработке проектов планировки и застройки Минска, Полоцка, Орши.

По проектам Георгия Заборского в Минске была застроена часть улицы Ленина, которую специалисты сравнивают со знаменитой улицей Росси в Санкт-Петербурге, были возведены здания Минского суворовского военного училища, Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, столичного кинотеатра "Пионер", аэровокзала "Минск-1", дома-музея Якуба Коласа, театра кукол, а также многие жилые дома на проспекте Независимости и в микрорайоне Минского автомобильного завода.

В 1954 году в Минске по проекту Георгия Заборского и Владимира Короля был построен монумент Победы, который стал визитной карточкой белорусской столицы.

Кроме того, Заборский спроектировал мемориальный комплекс "Остров Зыслов", открытие которого состоялось в 1969 году.

С середины 1960-х годов Заборский работал над проектированием белорусских сел в Минской, Могилевской и Гродненской областях. Он внес большой вклад в дело создания современного облика белорусского села. Основными проектами того времени стали общественный центр в пос.Мышковичи Кировского района Могилевской области, застройка колхоза "Красная Смена" в д.Сорочи Любанского района Минской области, застройка пос.Вертелишки - центра колхоза "Прогресс" Гродненского района, за которую он получил Государственную премию СССР в 1971 году.

Практическую творческую деятельность Георгий Заборский закончил в начале 1990-х годов. После этого он много времени уделял воспитанию творческой молодежи: рецензировал проекты молодых архитекторов, щедро делился жизненными наблюдениями и профессиональным опытом. Сегодня многие ученики Георгия Владимировича продолжают дело своего учителя во всех уголках Беларуси.

Заслуги талантливого зодчего были отмечены званиями заслуженного строителя БССР (1961) и народного архитектора СССР (1981), орденом Отечественной войны I степени, орденом Дружбы народов (1979), медалью Франциска Скорины (1994) и рядом других премий.

Умер Георгий Заборский 27 марта 1999 года. Похоронен на Восточном кладбище в Минске.

На доме по улице Ленина в Минске, где жил Георгий Владимирович, установлена мемориальная доска в его честь. В 2004 году одной из улиц белорусской столицы было присвоено имя известного архитектора.