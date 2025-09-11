Стала известна подробная программа концерта от А1 и Мингорисполкома ко Дню города news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/07cf80dd-457b-49e8-9d48-00af68c80361/conversions/aae7db25-7493-4e8f-b5c6-5f8b52c1aab0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/07cf80dd-457b-49e8-9d48-00af68c80361/conversions/aae7db25-7493-4e8f-b5c6-5f8b52c1aab0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/07cf80dd-457b-49e8-9d48-00af68c80361/conversions/aae7db25-7493-4e8f-b5c6-5f8b52c1aab0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/07cf80dd-457b-49e8-9d48-00af68c80361/conversions/aae7db25-7493-4e8f-b5c6-5f8b52c1aab0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Уже в эту субботу, 13 сентября, в Минске на площадке у Дворца спорта в честь Дня города пройдет большой концерт, организованный Мингорисполкомом при поддержке компании А1.

А прямо сейчас организаторы поделились подробным таймингом предстоящего события:

11:00-17:30 - спортивный праздник "Олимпийский день", организованный Национальным олимпийским комитетом;

17:30 - начало концерта, который откроют яркие молодежные белорусские исполнители: кавер бэнд "Яркие", Кристина Каминская, группа "Небо", Никита Фоминых, Даниил Мышковец, MARTWIN, Алена Товстик, Иван Здонюк и кавер-бэнд "Сандали";

19:30 - на сцену выйдут артисты трибьют-шоу "NE Руки Вверх" с хорошо знакомыми хитами известного дуэта;

20:15 - выступление драйвовой кавер-группы Iodo Band;

21:30 - стартует получасовой сет от DJ Holdi;

22:00 - хедлайнер концерта МОТ;

23:00-00:00 - праздничный фейерверк и завершение празднования под выступление зажигательного дуэта Swanky Tunes.

Кроме того, в течение всего мероприятия будут доступны фудкорты. А с 12:00 и до 20:00 на площадке разместится уникальная фотозона от А1 и Xiaomi, на которой всех героев съемки ждет специальный промокод на скидки.

Попасть на концерт смогут все желающие - вход на мероприятие будет бесплатным.