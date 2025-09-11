3.64 BYN
Стала известна подробная программа концерта от А1 и Мингорисполкома ко Дню города
Автор:Новости партнеров
Уже в эту субботу, 13 сентября, в Минске на площадке у Дворца спорта в честь Дня города пройдет большой концерт, организованный Мингорисполкомом при поддержке компании А1.
А прямо сейчас организаторы поделились подробным таймингом предстоящего события:
- 11:00-17:30 - спортивный праздник "Олимпийский день", организованный Национальным олимпийским комитетом;
- 17:30 - начало концерта, который откроют яркие молодежные белорусские исполнители: кавер бэнд "Яркие", Кристина Каминская, группа "Небо", Никита Фоминых, Даниил Мышковец, MARTWIN, Алена Товстик, Иван Здонюк и кавер-бэнд "Сандали";
- 19:30 - на сцену выйдут артисты трибьют-шоу "NE Руки Вверх" с хорошо знакомыми хитами известного дуэта;
- 20:15 - выступление драйвовой кавер-группы Iodo Band;
- 21:30 - стартует получасовой сет от DJ Holdi;
- 22:00 - хедлайнер концерта МОТ;
- 23:00-00:00 - праздничный фейерверк и завершение празднования под выступление зажигательного дуэта Swanky Tunes.
Кроме того, в течение всего мероприятия будут доступны фудкорты. А с 12:00 и до 20:00 на площадке разместится уникальная фотозона от А1 и Xiaomi, на которой всех героев съемки ждет специальный промокод на скидки.
Попасть на концерт смогут все желающие - вход на мероприятие будет бесплатным.
Приглашаем вас окунуться в атмосферу праздника и провести незабываемый вечер вместе. Приходите, зовите друзей и родных!