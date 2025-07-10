Участие в "Интервидении" подтвердила 21 страна, в том числе США

Участие в "Интервидении" уже подтвердила 21 страна, в том числе США, заявил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов, сообщает ТАСС.

Среди стран, которые перечислил дипломат, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, Эфиопия, Южно-Африканская Республика. Ранее озвучивался список из 19 стран, теперь к ним добавились Кения и Эфиопия.

По словам Алимова, организаторы рассчитывают также на творческое участие исполнителя от ОАЭ.

Алимов подчеркнул, что "глобальный интерес к формату налицо".

"К сожалению, не все страны в итоге оказались у нас в списке, которых мы приглашали. Но я должен сказать, что ни одного отказа с нашей стороны по политическим мотивам сделано не было", - сказал он.

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение" в Москве и Московской области в 2025 году. Позже стало известно, что конкурс пройдет 20 сентября на площадке Live Arena в Москве. "Интервидение" выступит платформой для демонстрации взаимного уважения традиций и духовно-нравственных ценностей, познакомит зрителей с национальной идентичностью и культурным многообразием стран-участниц.





Беларусь на конкурсе представит Анастасия Кравченко. На счету артистки победы и награды на международных и республиканских конкурсах. За последние несколько лет она стала суперфиналисткой музыкального шоу "X-Фактор. Беларусь", финалисткой шоу "Залетай в тренды", лауреатом "Песни года Беларуси", "Новой песни года" в Москве.

Фото: © Sputnik / Кирилл Зыков