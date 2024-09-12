Умер российский актер из сериала "Солдаты" Роман Мадянов

РИА Новости

Заслуженный артист России Роман Мадянов умер в возрасте 62 лет, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Telegram-канал телеведущей Екатерины Стриженовой.

"Любовь к тебе всенародная. Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе небесного!" - написала она.

Актриса также выложила видео с Мадяновым и отметила, что он был восхитительным артистом.

Роман Мадянов родился 22 июля 1962 года в Дедовске Московской области. В 1984-м окончил Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС), мастерскую Оскара Ремеза. Затем его зачислили в штат Московского театра имени Владимира Маяковского, где он проработал более 20 лет и сыграл немало ярких ролей.

В кино Мадянов дебютировал в 1972 году в небольшом эпизоде картины "Перевод с английского". Всего же он сыграл в более 200 фильмах и сериалах. Среди них: "Орел и решка", "Досье детектива Дубровского", "Женщин обижать не рекомендуется", "Убойная сила", "Марш Турецкого", "Гражданин начальник", "Дальнобойщики", "Участок", "Бедная Настя", "Дети Арбата", "Солдаты", "Есенин", "12", "Исаев", "Каникулы строгого режима", "Легенда № 17", "Мосгаз", "Левиафан", "Инквизитор", "Великая", "Подольские курсанты" и "Угрюм-река".