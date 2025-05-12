Ушла из жизни Нина Гребешкова - советская актриса, вдова Леонида Гайдая

Вдова Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова умерла 10 мая на 95-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Союз кинематографистов России.

Нина Гребешкова - актриса советского и российского кино и театра, а еще она была музой и правой рукой легендарного режиссера Леонида Гайдая.

В молодости актриса играла роли в комедиях, драмах, мелодрамах, детских и военных фильмах, но больше всего она запомнилась зрителям яркими эпизодами в комедиях Гайдая. "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука", "Не может быть!", "Спортлото-82", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" - далеко не полный список работ Нины Гребешковой, которые так полюбила публика.