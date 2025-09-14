В 2024-м издательства Беларуси выпустили свыше 7 тыс. различных произведений

Как в Национальной библиотеке Беларуси сегодня оценивают состояние белорусской литературы, а также насколько интересно и актуально создают свои произведения поэты и писатели, поделился в "Актуальном интервью" заместитель гендиректора Национальной библиотеки Беларуси Виктор Пшибытко.

Он подчеркнул, что только в 2024 году белорусскими издательствами, расположенными на территории Республики Беларусь, было выпущено более 7 тыс. различных произведений. Тираж составил порядка 18 млн. "Если говорить о изданиях на белорусском языке, то в 2024-м выпустили порядка 900 наименований с общим тиражом 3 млн экземпляров", - назвал цифры заместитель гендиректора Нацбиблиотеки.

Виктор Пшибытко

Он отметил и то, что на протяжении уже последних пяти лет показатель белорусских изданий остается относительно стабильным. "Можно констатировать, что белорусские издания востребованы, выпускаются и попадают в Национальную библиотеку. А ее уникальность заключается в том, что в фондах хранится все, что издается на территории Республики Беларусь", - добавил Виктор Пшибытко.