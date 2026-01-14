В Копыльском районе в каждом доме в старый Новый год по традиции встречают семь колядных "царей"

Уникальный и душевный праздник отметили в Копыльском районе. По традиции в старый Новый год здесь проводят обряд "Колядные цари", который входит в список нематериальных историко-культурных ценностей ЮНЕСКО.

Как и два столетия назад, а именно к этому времени историки относят время возникновения обряда, по деревенским улицам ходят солдаты-цари и другие персонажи.

Веселой толпой из местного Дворца культуры выходят 7 королей и другие персонажи. По деревенским улочкам они идут от дома к дому с песнями и поздравлениями. Так в агрогородке Семежево Копыльского района начинается древний обряд "Колядные цари".

"Царей" тепло встречают в каждом доме. Кстати, обряд немного изменился с древних времен. Два века назад колядные "цари" посещали только молодых незамужних девушек. Ну а сегодня никого не обделяют своим вниманием.

Юлия Стрелкина, заведующая Семежевским центром культуры и досуга: "Как красиво одеты ребята: украшены цветными лентами, народными платками, поясами, жесткими тканями. Молодежь и все наше население очень ценят этот обряд, потому что он интересный, красивый, красочный - что-то родное, свое. Он всегда приносит радость и эмоции. Ребята к нему готовятся, ходят на кружок, даже изготовили в этом году новые красивые сабли".

Древний обряд включен в список нематериального историко- культурного наследия ЮНЕСКО с 2009 года.