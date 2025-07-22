В Минске открылась выставка "Кочевники донских степей. На стыке двух цивилизаций"

С 22 июля Национальный исторический музей Беларуси приглашает на выставку "Кочевники донских степей. На стыке двух цивилизаций".

В центре внимания уникальное наследие скифов и сарматов. Более 550 артефактов раннего железного века - оружие, украшения, предметы быта и даже реконструкция царского облачения.

Все экспонаты из коллекции Ростовского областного музея краеведения. Среди них есть редкие находки с Елизаветовского городища и древнего Танаиса - от греческих шлемов до амазонок на бронзовой пластине.

Татьяна Сидоренко, завотделом Национального исторического музея Беларуси, куратор выставки:

"На выставке представлено более 500 экспонатов, которые приоткрывают одну из интереснейших страниц в истории периода раннего железного века. Это связано с кочевыми племенами скифов и сарматов. Одним из последних поступлений в Ростовский музей был очень интересный комплекс - набор для татуировки".