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В Минске открылась выставка "Кочевники донских степей. На стыке двух цивилизаций"
С 22 июля Национальный исторический музей Беларуси приглашает на выставку "Кочевники донских степей. На стыке двух цивилизаций".
В центре внимания уникальное наследие скифов и сарматов. Более 550 артефактов раннего железного века - оружие, украшения, предметы быта и даже реконструкция царского облачения.
Все экспонаты из коллекции Ростовского областного музея краеведения. Среди них есть редкие находки с Елизаветовского городища и древнего Танаиса - от греческих шлемов до амазонок на бронзовой пластине.
Татьяна Сидоренко, завотделом Национального исторического музея Беларуси, куратор выставки:
"На выставке представлено более 500 экспонатов, которые приоткрывают одну из интереснейших страниц в истории периода раннего железного века. Это связано с кочевыми племенами скифов и сарматов. Одним из последних поступлений в Ростовский музей был очень интересный комплекс - набор для татуировки".
Каждый артефакт является отпечатком времени. Выставка позволяет буквально заглянуть в прошлое: в мир кочевников, где переплетались военное мастерство, торговые пути и древние обряды. Погрузиться в мир до нашей эры можно по 5 октября в стенах главного исторического музея страны.