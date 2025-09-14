3.63 BYN
В Нацбиблиотеке рассказали о литературных предпочтениях белорусов
Кого чаще можно увидеть в Национальной библиотеке Беларуси - людей, которые работают над дипломами или диссертациями, или которые хотят почитать художественную литературу и полистать свежую периодику? На такой вопрос ответил в "Актуальном интервью" заместитель гендиректора Национальной библиотеки Беларуси Виктор Пшибытко.
"Основную часть (порядка 80 %) составляют молодые люди в возрасте до 35 лет, и 60 % из них являются учащимися и студентами более чем 1350 учебных заведений разного уровня из разных стран. Записаться в библиотеку можно с 14 лет, но иногда делается исключение, поэтому у нас есть более юные пользователи", - рассказал заместитель гендиректора Нацбиблиотеки.
Чтобы зарегистрироваться в библиотеке детям младше 14 лет, нужно принести письменное обращение с места учебы, а также письменное согласие родителей или законных представителей.
Со слов Виктора Пшибытко, на данный момент самым юным пользователем главной библиотеки Беларуси является 9-летний ребенок, а самому почтенному читателю - 91 год. Также пользователи отдают предпочтение учебной, научной и научно-популярной литературе. Если говорить о тематике, то это юриспруденция, экономика, культура, искусство, языкознание и другие отрасли.
"Если говорить в целом о читательском спросе, то, как показывает исследование, которое проводила Национальная библиотека Беларуси, порядка 50 % опрошенных утверждают, что они желают проводить свободное время за чтением книг, газет и журналов. А по результатам исследования, которое проводила Национальная академия наук, то четверть белорусов читают каждый день, а еще четверть - несколько раз в день", - поделился статистическими данными Виктор Пшибытко.