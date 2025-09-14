В Нацбиблиотеке рассказали о литературных предпочтениях белорусов

Кого чаще можно увидеть в Национальной библиотеке Беларуси - людей, которые работают над дипломами или диссертациями, или которые хотят почитать художественную литературу и полистать свежую периодику? На такой вопрос ответил в "Актуальном интервью" заместитель гендиректора Национальной библиотеки Беларуси Виктор Пшибытко.

"Основную часть (порядка 80 %) составляют молодые люди в возрасте до 35 лет, и 60 % из них являются учащимися и студентами более чем 1350 учебных заведений разного уровня из разных стран. Записаться в библиотеку можно с 14 лет, но иногда делается исключение, поэтому у нас есть более юные пользователи", - рассказал заместитель гендиректора Нацбиблиотеки.

Чтобы зарегистрироваться в библиотеке детям младше 14 лет, нужно принести письменное обращение с места учебы, а также письменное согласие родителей или законных представителей.

Со слов Виктора Пшибытко, на данный момент самым юным пользователем главной библиотеки Беларуси является 9-летний ребенок, а самому почтенному читателю - 91 год. Также пользователи отдают предпочтение учебной, научной и научно-популярной литературе. Если говорить о тематике, то это юриспруденция, экономика, культура, искусство, языкознание и другие отрасли.