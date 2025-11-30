В театре имени Янки Купалы провели читку произведения "Вырай"

Национальный академический театр имени Янки Купалы сделал читку произведения молодого писателя Виктории Клевко "Вырай". Деревенский роман стал финалистом литературного конкурса Lit-Up, а теперь представлен на театральной сцене в необычном формате.

Историю о девушке Марии и ее поисках родного дома переложили на театральный манер. Писательница затронула тему земного рая. Небольшой спойлер: место силы героиня нашла в белоруской деревне. Переложить книжные строки в живые слова - необычная задача для купаловцев. Билеты на камерную экспериментальную постановку были проданы меньше чем за сутки.

Виктория Клевко, писательница, автор романа "Вырай":

"Когда я впервые смотрела читку, мне роман на сцене даже нравился больше, чем в печатном варианте. Рукопись для меня - достаточно плоский текст. Я представляла своих героев, но не могла до конца их увидеть".

Молодым везде дорога, особенно если речь идет о высоком. Театральное прочтение стало дебютной режиссерской работой для Ильи Крука. Впервые молодой маэстро не разучивал роли, а придумывал их. Первозданный вид романа сохранил, но не обошлось и без авторского почерка.

"Мы чуть-чуть сократили текст, буквально с точки зрения необходимости театральной живости. В остальном же весь текст оставлен чистым. Я работал с Викторией, у меня есть доверенное право, что я оставлю этот текст. Виктория знает, что я понимаю замысел, а она понимает меня. Это такой тандем. Замысел текста состоит в том, что эта тема близка каждому, но о ней никто не говорит. И это так волнует, открывает другую грань жизни", - поделился актер Национального академического театра им. Янки Купалы, режиссер постановки "Вырай" Илья Крук.

К авантюрам молодых подключились и корифеи академической сцены. Народная артистка Беларуси Зинаида Зубкова подарила свой голос проекту. Постановка пропитана и личной историей актрисы.

Зинаида Зубкова:

"Мне было три года, когда началась война, и мы попали в шталаг. Я кое-что помню, детство у меня было ужасное. Но мне хотелось почитать закадровый текст, пропитанный не то что болью, а личной фантазией, что это могло быть так, - красиво, легко".