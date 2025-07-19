Выставка белорусской художницы Надежды Барай открылась в Национальной библиотеке Беларуси

В Минске открылась персональная выставка белорусской художницы Надежды Барай. Экспозиция собрала около 70 работ. Палитра техник пестрит разнообразием - станковая графика, живопись маслом, иллюстрации.

Все работы посвящены малой родине художницы. Полотна передают теплые воспоминания о родном домике в деревне Ходыничи Кобринского района, где она родилась. Персональная выставка организована к 65-летию автора.

Надежда Барай проиллюстрировала десятки белорусских изданий, которые пополнили фонд Национальной библиотеки Беларуси и принесли издателям и авторам многочисленные награды в республиканских и международных конкурсах. За плечами мастера 40 лет работы в ведущих издательствах: "Белорусская Энциклопедия имени П. Бровки", "Беларусь", "Мастацкая літаратура".