Выставку "Картины особенных людей" можно увидеть в галерее Белтелерадиокомпании

В фойе-галерее Белтелерадиокомпании развернулась экспозиция "Картины особенных людей". Инклюзивный творческий проект представил Минский городской социальный пансионат "Вяча".

Кроме привычной реабилитации и медицинской помощи, подопечных центра лечат заботой и арт-терапией. Среди множества кружков по интересам - рисование. В экспозиции представлено 40 работ двух художников.

Татьяна Лойко, инструктор по трудовой терапии Минского городского социального пансионата "Вяча":

"Кто-то у нас вяжет, кто-то вышивает, но основное направление у нас - это, конечно, творчество. Каждый штрих кисти - это история, рассказанная через цвет, через форму. Они выражают то, что словами выразить порой очень тяжело".

"Я рисую обычно акрилом. Раньше были свои идеи, но не было технического совершенства. Картина рисуется где-то три дня - неделю. Я пока учусь, мне главное набить руку", - поделился подопечный пансионата Алексей Ерышев.

Юлия Холина, замдиректора Минского городского социального пансионата "Вяча":

"В Минском городском социальном пансионате "Вяча" существует несколько отделений: медицинское, отделение паллиативного ухода и сердце нашего пансионата, на мой взгляд, - социальная реабилитация. Это место, где люди реализуют свои творческие способности".

Каждый из подопечных, а их в пансионате "Вяча" проживает более 750, может реализовать свои таланты и навыки как в живописи, так и других видах искусства.