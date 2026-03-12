Юбилейный вечер в честь народного артиста Беларуси Владимира Гостюхина принимал кинотеатр "Москва". В афише премьерная лента с участием маэстро в главной роли. Фильм "Мой дед" уже получил признание. Кинолента режиссера Святослава Власова удостоена Приза Постоянного комитета Союзного государства на кинофестивале "Лістапад". Фильм также получил приз зрительских симпатий основного конкурса игровых фильмов, а сам Владимир Гостюхин награжден за лучшую мужскую роль.

Владимир Гостюхин, народный артист Беларуси, заслуженный артист России:

"Это реальная история, история про людей. Она человеческая, она семейная, она трудная, она очень жесткая подчас. Но то, что в моей традиции, то, что мне всегда было интересно исследовать и работать. И это очень дорогая работа. Я почему-то так решил, что это хорошая точка в моей биографии актерской".

"Володя внес неоценимый вклад в то, что получилось. Я много видел из того, что он делал. И пусть я буду, наверное, немного субъективен, но это правда его лучшая роль. По многим причинам. Во-первых, он родился на Урале. Его детство, его юность - это все то, что мы снимали. И когда он прочел сценарий, он сказал, что это сценарий про него. Я удивился, потому я таких подробностей про него в тот момент не знал. Благодаря тому, что ему это так было близко, он столько всего привнес в саму картину. Мы изменили линию финальную", - рассказал российский кинорежиссер Святослав Власов.

Иван Павлов, актер, кинорежиссер:

"В тех фильмах, которые были участниками фестиваля, такой мужской роли, наверное, не было, чтобы так актер сыграл ту ситуацию. У него практически не было конкурентов".