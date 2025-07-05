Звезды эстрады, огромный костер и 2 км торговых рядов - Шкловский район приглашает на Купалье

Самый душевный праздник лета - "Александрия собирает друзей" - стартует 5 июля. Ценители народного творчества в 16-й раз окунутся в атмосферу Купалья на берегу Днепра, соединяющего два агрогородка - Александрию и Копысь.

Развернуты километровые фуд-корты и торговые ряды, сразу на нескольких площадках организована большая концертная программа, в которой выступят народные коллективы Беларуси и России.

С самого утра в Александрию съезжаются гости. Самобытные мастера широко представят культуру не только белорусских регионов, но и впервые 29 областей России.

Ярмарка - это демонстрация белорусских брендов: от автомобиле- и тракторостроения до одежды изо льна. Новинки представит "Мерч Первого". Протяженность только торговых рядов почти 2 км.

"Каждый год торговля прирастает. Этот год не исключение. Для удобства гостей будет организовано более 3 тыс. посадочных мест. Всего торговое обслуживание будут осуществлять порядка 300 объектов торговли. Будет очень вкусно и интересно", - уверена замначальника главного управления торговли и услуг Могилевского облисполкома Вероника Титова.

Отдельная площадка посвящена празднованию 80-летия Великой Победы, быту партизан.

В Александрии будет несколько концертных площадок. Праздник в этот раз удивит россыпью звезд эстрады. Выступят самые яркие, обладатели грантов Президента Беларуси.

"Хедлайнерами концерта будут Зара, Александр Панайотов, Марина Девятова. Ведущие - Иван Дятлов и певица Жанет. Нас порадуют Ирина Дорофеева и Александр Солодуха. Но мы не будем раскрывать всех секретов", - заинтриговала замдиректора Могилевской областной филармонии Ирина Лещенко.

Главный концерт в этом году посвящен популярным песням из кинофильмов прошлых лет. Все билеты уже распроданы. Что касается доставки на праздник, железная дорога организовала дополнительные поезда.

Александр Булавко, начальник пассажирского отдела Могилевского отделения Белорусской железной дороги:

"Для гостей, которые приезжают на праздник на два дня, на 5-6 июля назначены 14 дополнительных поездов из Орши до Копыси и из Могилева до Копыси. Плюс графиковые поезда - это 9 составов. Таким образом всех доставим на праздник "Александрия собирает друзей".