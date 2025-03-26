"Купить Гренландию невозможно!": почему 85 % гренландцев отказываются отдавать остров США

Недавно Дональд Трамп заявил о желании купить Гренландию, однако жители ледяного острова негативно отнеслись к данному предложению.

"Купить Гренландию невозможно!" - категорично заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, объявив о выделении дополнительных 1,5 млрд долларов на оборону острова. Но громче всех возмутились сами гренландцы. Их ответ - волна мемов с Трампом в шкуре белого медведя и резолюция парламента со слоганом "Мы открыты для бизнеса, но не для колонизаторов 2.0".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4d41237-7e14-47ca-be84-1660ba0d3bfe/conversions/0ee5c34b-eaaf-4117-9083-0cab0ea19d1f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4d41237-7e14-47ca-be84-1660ba0d3bfe/conversions/0ee5c34b-eaaf-4117-9083-0cab0ea19d1f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4d41237-7e14-47ca-be84-1660ba0d3bfe/conversions/0ee5c34b-eaaf-4117-9083-0cab0ea19d1f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4d41237-7e14-47ca-be84-1660ba0d3bfe/conversions/0ee5c34b-eaaf-4117-9083-0cab0ea19d1f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вопрос суверенитета для Гренландии является крайне важным. На референдуме по вопросу самоуправления за независимость проголосовали 75 % жителей острова. В 2021 году, в пику Копенгагену, остров стал самостоятельно добывать уран.

В 1950-х годах XX века США хоть и не смогли купить Гренландию, но добились установления военной базы Питуффик на ее территории. Наличие этой базы и по сей день усугубляет напряженность гренландцев по отношению к США. Жить под крылом Вашингтона инуиты - маленький, но гордый народ Гренландии - не хотят.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e03fc8b8-9116-4cfd-9a70-8066a7bf3d0b/conversions/cf18b2e2-4d84-4c04-b255-af264a7d8eb7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e03fc8b8-9116-4cfd-9a70-8066a7bf3d0b/conversions/cf18b2e2-4d84-4c04-b255-af264a7d8eb7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e03fc8b8-9116-4cfd-9a70-8066a7bf3d0b/conversions/cf18b2e2-4d84-4c04-b255-af264a7d8eb7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e03fc8b8-9116-4cfd-9a70-8066a7bf3d0b/conversions/cf18b2e2-4d84-4c04-b255-af264a7d8eb7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Гренландия сегодня пытается усидеть на двух стульях - вроде хочется суверенитета, но как быть тогда с финансами, если без датских дотаций остров едва ли протянет. И если Гренландия станет независимой, то кто гарантирует, что завтра США не предложат защиту в обмен на базы? История с Гавайями, Гуамом и Пуэрто-Рико учит - звездно-полосатый флаг не убирают, а только добавляют на карты.

Зачем Трампу понадобилась Гренландия. Какие страны, кроме США, претендуют на богатства острова, скрытые под вековыми льдами. Какую сумму готовы предложить США за приобретение ледяных территорий. И почему контроль над Арктикой и Гренландией называют "главным геополитическим призом XXI века". Об этом - в программе "Понятная политика".