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"Купить Гренландию невозможно!": почему 85 % гренландцев отказываются отдавать остров США
Недавно Дональд Трамп заявил о желании купить Гренландию, однако жители ледяного острова негативно отнеслись к данному предложению.
"Купить Гренландию невозможно!" - категорично заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, объявив о выделении дополнительных 1,5 млрд долларов на оборону острова. Но громче всех возмутились сами гренландцы. Их ответ - волна мемов с Трампом в шкуре белого медведя и резолюция парламента со слоганом "Мы открыты для бизнеса, но не для колонизаторов 2.0".
Вопрос суверенитета для Гренландии является крайне важным. На референдуме по вопросу самоуправления за независимость проголосовали 75 % жителей острова. В 2021 году, в пику Копенгагену, остров стал самостоятельно добывать уран.
В 1950-х годах XX века США хоть и не смогли купить Гренландию, но добились установления военной базы Питуффик на ее территории. Наличие этой базы и по сей день усугубляет напряженность гренландцев по отношению к США. Жить под крылом Вашингтона инуиты - маленький, но гордый народ Гренландии - не хотят.
Гренландия сегодня пытается усидеть на двух стульях - вроде хочется суверенитета, но как быть тогда с финансами, если без датских дотаций остров едва ли протянет. И если Гренландия станет независимой, то кто гарантирует, что завтра США не предложат защиту в обмен на базы? История с Гавайями, Гуамом и Пуэрто-Рико учит - звездно-полосатый флаг не убирают, а только добавляют на карты.
Зачем Трампу понадобилась Гренландия. Какие страны, кроме США, претендуют на богатства острова, скрытые под вековыми льдами. Какую сумму готовы предложить США за приобретение ледяных территорий. И почему контроль над Арктикой и Гренландией называют "главным геополитическим призом XXI века". Об этом - в программе "Понятная политика".
Фото: РИА Новости