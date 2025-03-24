Понятная политика| Схватка за редкоземельные металлы: кто добывает, сколько осталось, в чем ценность 03.03.2025

Ещё одна точка напряжения в геополитике — самый большой остров в мире. США атакуют Гренландию. Пока, лишь словесно. Что скрывают ледники, откуда у местных жителей неприязнь к американцам и почему Арктика может стать следующим полем глобальной битвы? В "Понятной политике" про ценный актив и холодный расчет Вашингтона.

Понятная политика | Трамп готов захватить Гренландию? Зачем США самый большой остров в мире

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