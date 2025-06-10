Лавров: Концепция евразийской безопасности - главная внешнеполитическая инициатив России и Беларуси

Концепция евразийской безопасности является одной из главных внешнеполитических инициатив России и Беларуси, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, о чем пишет Sputnik Беларусь.

Он напомнил, что по инициативе Минска в белорусской столице состоялись уже две международные конференции по евразийской безопасности – в 2023 и 2024 годах. На второй конференции Беларусь и Россия подписали документ о совместном видении Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.

"Мы поддержали белорусскую инициативу разработать евразийскую хартию (…), которая могла бы быть подготовлена к принятию на высшем уровне. Эта хартия, как мы ее видим, это программный документ, который излагает различные параметры архитектуры безопасности в Евразии – неделимой, равной безопасности, обеспечивающей интересы всех без исключения стран, опираясь на принципы Устава ООН", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Максимом Рыженковым в Москве.

Глава российского МИД отметил, что сегодня было подписано обращение к руководителям внешнеполитических ведомств целого ряда евразийских государств с предложением начать работу над Евразийской хартией.

"С предложением начать работу над текстом этой хартии, обобщать конкретные пожелания по тексту и искать общие знаменатели", - подчеркнул он.

По его словам, дискуссии о том, как выстраивать равную и неделимую безопасность на евразийском континенте, должны быть открыты для всех без исключения.

Евразийская хартия

В феврале 2025-го Минск и Москва представили проект хартии в Женеве.

Дипломаты особо отметили, что инициатива не направлена против какой-либо страны – напротив, важен диалог со всеми потенциальными участниками, включая европейские государства.

Хартия вызвала большой интерес у представителей таких интеграционных структур, как ШОС, БРИКС, Евросоюз, АСЕАН, СНГ, Евразийский экономический союз и других.

Документ планируется официально представить на третьей Минской конференции по безопасности в октябре 2025 года.