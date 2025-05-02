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Литва инвестирует 110 млн евро в развитие военной инфраструктуры
Литва инвестирует 110 млн евро в развитие военной инфраструктурыnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/371915ae-5557-43d5-8ad1-2bdcafcb8ebb/conversions/8dd7dcb6-cebc-4edd-9ad9-f8d41d3e4ce8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/371915ae-5557-43d5-8ad1-2bdcafcb8ebb/conversions/8dd7dcb6-cebc-4edd-9ad9-f8d41d3e4ce8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/371915ae-5557-43d5-8ad1-2bdcafcb8ebb/conversions/8dd7dcb6-cebc-4edd-9ad9-f8d41d3e4ce8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/371915ae-5557-43d5-8ad1-2bdcafcb8ebb/conversions/8dd7dcb6-cebc-4edd-9ad9-f8d41d3e4ce8-xl-___webp_1920.webp 1920w
Из бюджета Литвы будет выделено 110 млн евро в проекты развития военной инфраструктуры в Паневежском районе на севере страны. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Baltnews.
По данным ведомства, к 2030 году в Паневежском районе будет реализовано не менее 20 проектов военной инфраструктуры. Значительная часть средств будет направлена на развитие инфраструктуры гусарского батальона имени короля Миндаугаса ВС Литвы и военного аэродрома Паюостис.
Отмечается, что помимо модернизации инфраструктуры действующих военных объектов в регионе создаются подходящие условия для обслуживания военной техники и хранения военных запасов.
Ранее стало известно, что Литва вложит 300 млн евро в модернизацию авиабазы ВВС, расположенной у города Шяуляй.