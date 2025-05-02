Литва инвестирует 110 млн евро в развитие военной инфраструктуры

Из бюджета Литвы будет выделено 110 млн евро в проекты развития военной инфраструктуры в Паневежском районе на севере страны. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Baltnews.

По данным ведомства, к 2030 году в Паневежском районе будет реализовано не менее 20 проектов военной инфраструктуры. Значительная часть средств будет направлена на развитие инфраструктуры гусарского батальона имени короля Миндаугаса ВС Литвы и военного аэродрома Паюостис.

Отмечается, что помимо модернизации инфраструктуры действующих военных объектов в регионе создаются подходящие условия для обслуживания военной техники и хранения военных запасов.