Лукашенко: если Трампу удастся прекратить войны, ему надо будет присвоить Нобелевскую премию

Если вновь избранному Президенту США Дональду Трампу удастся прекратить войны, ему надо будет присвоить Нобелевскую премию. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам во время посещения третьего чемпионата по колке дров среди СМИ, пишет БЕЛТА .

Глава государства напомнил, что Дональд Трамп во время избирательной кампании обещал прекратить войны, в том числе в Украине. "Если он это сделает, то мы направим петицию на Нобелевскую премию", - заявил белорусский лидер.